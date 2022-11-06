Половину объектов в Украине уже подключили к отоплению

По состоянию на 6 ноября около 50% объектов в Украине подключены к теплоснабжению, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отчитываясь о готовности страны к уже начавшемуся отопительному сезону.

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На начало ноября в украинских газовых хранилищах накоплено 14,5 млрд кубов энергоносителя, что достаточно для прохождения зимы, заверил глава правительства.

"Тарифы в этом отопительном сезоне не растут, субсидии выделяются. Делаем все, чтобы каждый украинец зимой был со светом и теплом. Энергетики 24/7 продолжают ремонты, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение", - добавил Шмыгаль.

Украина получила от доноров уже 700 генераторов и еще 900 будут доставлены в ближайшее время. 12 стран передадут необходимое оборудование для ремонтов.

Кроме того, страны G7 скоординируют свои усилия по оказанию комплексной помощи Украине зимой. В свою очередь Федеральный совет Швейцарии принял план действий по оказанию помощи народу Украины в зимний период.

Другие страны также вовлекаются в помощь Украине в подготовке к зиме, учитывая террористические атаки России на украинские объекты критической инфраструктуры.

Источник фото: ua.depositphotos.com