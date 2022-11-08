"Укртрансгаз" розпочав відбір газу з газосховищ

Оператор газосховищ України компанія “Укртрансгаз” розпочала відбір газу зі сховищ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиріччя. Наразі відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, Ррекордно пізній старт відбору цього року пов’язаний із кількома основними факторами:

- сприятливими погодними умовами та відносно високою температурою повітря у осінні місяці;

- підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;

- загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні.

"Команда Укртрансгазу - Оператора газосховищ України доклала всіх зусиль, щоб закачати до українських ПСГ якомога більше природного газу українського видобутку та нерезидентів. Наразі можемо сказати, що система успішно пройшла сезон закачування та готова до проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що перед нами стоять непрості виклики та найважча зима в історії незалежної України. Однак до роботи, як завжди, готові та зробимо все від нас залежне, щоб у домівках, прихистках, лікарнях, школах і садочках України було тепло", - сказав голова "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

Нагадаємо, станом на 6 листопада близько 50% об'єктів в Україні підключені до теплопостачання.