В ДТЭК рассказали, как Украина может увеличить лимит импорта электроэнергии из ЕС

Для того чтобы увеличить пропускную способность межгосударственных связей электросетей между Украиной и кранами Европейского союза украинские власти должны лоббировать этот вопрос через руководство ЕС. Об этом Delo.ua в кулуарах форума "Ukrainian Gas Open" 2024 рассказал генеральный директор компании "Д.Трейдинг" (входит в энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК) Дмитрий Маляр.

"Увеличение лимитов импорта электроэнергии является политическим вопросом. Компании, обслуживающие сети в Европейских странах, достаточно инертны и у них нет мотивации срочно что-то делать. Для этого власти нужно договариваться с Брюсселем, чтобы там повлияли на энергокомпании", — сказал Маляр.

Топменеджер добавил, что Украина может расширить пропускную способность межгосударственных связей электросетей с нынешних 1,7 ГВт до 2,2 ГВт почти без вложений. Но для этого все равно придется провести определенные технические работы, как с украинской стороны, так и со стороны стран-соседей в ЕС. Также Украина могла бы расширить время лимит импорта до 3 ГВт, но для этого уже нужно достраивать дополнительные мощности.

Маляр отметил, что для Украины расширение лимита импорта является вопросом энергетической безопасности. В то время как европейские энергокомпании не нуждаются в увеличении мощностей для поставки электроэнергии в Украину. Именно поэтому украинской стороне приходится добиваться увеличения межгосударственных связей.

В условиях дефицита в энергосистеме Украине необходимо увеличить импорт электроэнергии из ЕС

После массированных атак на энергосистему Украина начала импортировать электроэнергию из Европы в объемах, близких к максимуму. Да, 24 июля Украина импортировала из Словакии, Румынии, Венгрии и Польши 26 528 кВтч с общей установленной мощностью 1 321 МВт, что достаточно близко к установленному лимиту мощности в 1 700 МВт. Несмотря на импорт отключения электроэнергии по графику, в июле достигали 12 часов в сутки. В начале августа дефицит уменьшился и отключения по графику не практикуются, но зимой также ожидается увеличение потребления и применение графиков отключений.

Импорт осуществляется по коммерческим контрактам и в формате аварийной помощи, которая предоставляется при наличии свободных мощностей в странах-соседях, а также договоров на поставку импортной электроэнергии у украинских предприятий.

Эксперты отмечают, что между Украиной и странами ЕС есть недостроенные линии, такие как Южная АЭС-Исакча. Для реализации этого проекта могут потребоваться месяцы, потому что сам проект уже готов, и есть желание его реализовать у румынской стороны. А вот построение новых трансграничных связей займет годы, поскольку нужно будет разработать проекты, провести землеотвод и построить линии электропередач. Кроме этого, украинским энергетикам нужно будет снизить класс напряжения с 750 кВ до 400 кВ, как это происходило при построении линии ХАЭС-Жешув.