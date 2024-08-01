В ДТЕК розповіли, як Україна може збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС

Для того, щоб збільшити пропускну спроможність міждержавних перетинів електромереж між Україною та кранами Європейського союзу українська влада повинна лобіювати це питання через керівництво ЄС. Про це Delo.ua в кулуарах форуму "Ukrainian Gas Open" 2024 розказав генеральний директор компанії “Д.Трейдінг”(входить до енергетичного холдингу Ріната Ахметова ДТЕК) Дмитро Маляр.

"Збільшення лімітів імпорту електроенергії є політичним питанням. Компанії, що обслуговують мережі в європейських країнах є досить інертними і в них немає мотивації терміново щось робити. Для цього владі потрібно домовлятися з Брюсселем, щоб там повпливали на енергокомпанії", — сказав Маляр.

Топменеджер додав, що Україна може розширити пропускну спроможність міждержавних перетинів електромереж з теперішніх 1,7 ГВт до 2,2 ГВт майже без витрат. Але для цього все одно доведеться провести певні технічні роботи як з українського боку, так і з боку країн-сусідів в ЄС. Також Україна могла б розширити пор ліміт імпорту до 3 ГВт, але для цього вже потрібно розбудовувати додаткові потужності.

Маляр зауважив, що для України розширення ліміту імпорту є питанням енергетичної безпеки. Тоді як європейські енергокомпанії не мають нагальної необхідності у збільшенні потужностей для постачання електроенергії до України. Саме тому українській стороні доводиться добиватися збільшення міждержавних перетинів.

В умовах дефіциту в енергосистемі Україні необхідно збільшити імпорт електроенергії з ЄС

Після масованих атак на енергосистему Україна почала імпортувати електроенергію з Європи в обсягах близьких до максимуму. Так, 24 липня Україна імпортувала зі Словаччини, Румунії, Угорщини та Польщі 26 528 кВт·год з загальною встановленою потужністю 1 321 МВт, що досить близько до встановленого ліміту потужності в 1 700 МВт. Попри імпорт відключення електроенергії за графіком у липні досягали 12 годин на добу. На початку серпня дефіцит зменшився і відключення за графіком не практикують, але взимку також очікується збільшення споживання та застосування графіків відключень.

Наразі імпорт здійснюється за комерційними контрактами та в форматі аварійної допомоги, яка надається за наявності вільних потужностей в країнах-сусідах, а також договорів на поставку імпортної електроенергії в українських підприємств.

Експерти зауважують, що між Україною та країнами ЄС є недобудовані лінії, такі як Південна АЕС-Ісакча. Для реалізації цього проєкту можуть знадобитися місяці, бо сам проєкт вже готовий і є бажання його реалізувати у румунської сторони. А от побудова нових транскордонних перетинів займе роки, оскільки потрібно буде розробити проєкти, провести землевідведення та побудувати лінії електропередач. Крім цього українським енергетикам потрібно буде знизити клас напруги з 750 кВ до 400 кВ, як це відбувалося при побудові лінії ХАЕС-Жешув.