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В "Газпроме" заявили, что продолжают поставлять газ в Европу через Украину
Российская компания "Газпром" продолжает поставки газа в Европу через Украину.
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Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Reuters.
В частности, поставки через точку входа в Суджу составляют 44,1 млн кубометров по сравнению с 43,96 млн м3 в субботу. Заявка на поставку газа через другой крупный пункт пропуска, Сохрановка, была отклонена Украиной.
Напомним, ранее стало известно, что власти Украины разрабатывают законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей, по словам Тимошенко, анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Раде.