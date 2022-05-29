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Энергетика
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В "Газпроме" заявили, что продолжают поставлять газ в Европу через Украину

В "Газпроме" заявили, что продолжают поставлять газ в Европу через Украину

Российская компания "Газпром" продолжает поставки газа в Европу через Украину.

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Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает агентство Reuters.

В частности, поставки через точку входа в Суджу составляют 44,1 млн кубометров по сравнению с 43,96 млн м3 в субботу. Заявка на поставку газа через другой крупный пункт пропуска, Сохрановка, была отклонена Украиной.

Напомним, ранее стало известно, что власти Украины разрабатывают законопроект, согласно которому цены на газ и отопление для населения будут оставаться без изменений на период войны.

Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей, по словам Тимошенко, анализируются и будут предложены на рассмотрение Верховной Раде.

Автор:
Илья Требор