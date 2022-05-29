У "Газпромі" заявили, що продовжують постачати газ до Європи через Україну

Російська компанія "Газпром" продовжує постачання газу до Європи через Україну.

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Про це із посиланням на представника компанії повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, постачання через точку входу до Суджі становлять 44,1 млн кубометрів порівняно з 43,96 млн м3 у суботу. Заявку на постачання газу через інший великий пункт пропуску, Сохранівка, було відхилено Україною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада України розробляє законопроект, згідно з яким ціни на газ і опалення для населення залишатимуться без змін на період війни.

Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів, за словами Тимошенко, аналізуються та будуть запропоновані на розгляд Верховній Раді.