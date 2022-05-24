В Киеве на каждой второй АЗС находят нарушения

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей начала проверки на 68 АЗС в Киеве. На каждой второй фиксируются нарушения. Об этом в комментарии информагентству УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам уже начаты и проводятся проверки на 68 столичных АЗС. При этом нарушения в виде отсутствия декларирования повышения цены фиксируются на каждой второй заправке при отсутствии декларации.

Он отметил, что по действующему законодательству бизнес обязан декларировать цены на социально-значимые товары перед началом их повышения. Такими товарами является бензин и дизтопливо.

Рубан сообщил, что в связи с отменой госрегулирования на бензин цены на топливо стремительно выросли. На некоторых АЗС рост составил 30-40%. В связи с этим сейчас проводятся проверки, которые фиксируют нарушения законодательства.

Напомним, 22 мая Госпродпотребслужба сообщила, что по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля управлениями службы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок на АЗС из-за чрезмерно завышенных цен.