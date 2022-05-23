Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за чрезмерно завышенных цен

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей начала проверки на АЗС из-за чрезмерно завышенных цен на топливо. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

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"Недавно для решения дефицита топлива в стране Кабинетом Министров Украины было отменено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. При этом субъекты хозяйствования по-прежнему обязаны заблаговременно декларировать цены в случае их повышения. За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и т.д.", — сказано в сообщении.

По поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля Главными управлениями Госпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок на АЗС.

Так, например, Главным управлением Госпродслужбы в Черновицкой области начаты проверки пяти АЗС одной из сетей, где дизельное горючее реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

"Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия", — отмечается в сообщении.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.