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Енергетика
Дата публікації

Держпродспоживслужба початку перевірки АЗС через надмірно завищені ціни

Держпродспоживслужба початку перевірки АЗС через надмірно завищені ціни

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів розпочала перевірки на АЗС через надмірно завищені ціни на паливо. Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів.

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"Нещодавно для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом Міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин та дизельне паливо. При цьому суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані завчасно декларувати ціни у разі їх підвищення. За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені цінах, відсутності розрахункових документів, відмові у вільному виборі коштів розрахунку тощо", - сказано у повідомленні.

За дорученням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Головними управліннями Держспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок на АЗС.

Так, наприклад, Головним управлінням Держпродслужби в Чернівецькій області розпочато перевірку п'яти АЗС однієї з мереж, де дизельне пальне реалізовувалося по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки на 22 травня, реалізація пального на АЗС не здійснюється.

"Держспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах військового стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України   призупинив державне регулювання   ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.

Автор:
Степан Крьока