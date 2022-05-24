У Києві на кожній другій АЗС знаходять порушення

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів розпочала перевірки на 68 АЗС у Києві. На кожній другій фіксуються порушення. Про це у коментарі інформагентству повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

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За його словами, вже розпочато і проводяться перевірки на 68 столичних АЗС. При цьому порушення у вигляді відсутності декларування підвищення ціни фіксуються на кожній другій заправці за відсутності декларації.

Він зазначив, що за чинним законодавством бізнес зобов'язаний декларувати ціни на соціально значущі товари перед початком їх підвищення. Такими товарами є бензин та дизпаливо.

Рубан повідомив, що у зв'язку зі скасуванням держрегулювання на бензин ціни на пальне стрімко зросли. На деяких АЗС зростання склало 30-40%. У зв'язку із цим зараз проводяться перевірки, які фіксують порушення законодавства.

Нагадаємо, 22 травня Держпродспоживслужба повідомила, що за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля управліннями служби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок на АЗС через надмірно завищені ціни.