В Киеве подключили к отоплению уже 16% домов

В Киеве продолжается подключение жилых домов к теплу, которое началось вчера, 30 октября. По состоянию на утро 31 октября уже 16% жилищного фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он рассказал, что многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно. Подключение к теплу всех домов будет продолжаться до 7 дней, ведь в столице функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе – 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

По словам мэра, включить отопление в более короткие сроки – технологически невозможно, ведь резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям.

В то же время, дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.

Напомним, отопительный сезон для учреждений социальной сферы в Киеве начался с 14 октября. Тепло в дома подается по индивидуальным заявкам их руководителей. Как сообщил мэр, к отоплению подключено 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

Добавим, что Госэнергонадзор в рамках подготовки к отопительному периоду зафиксировал более 2 тысяч нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения. Почти 70% из них уже устранены.