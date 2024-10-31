У Києві підключили до опалення вже 16% будинків

В Києві триває підключення житлових будинків до тепла, яке розпочали вчора, 30 жовтня. Станом на ранок 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1617 багатоповерхівок) отримали опалення.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він розповів, що багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово. Підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі - 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень.

За словами мера, увімкнути опалення у більш короткі терміни – технологічно неможливо, адже різе збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень.

Водночас будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.

Нагадаємо, опалювальний сезон для закладів соціальної сфери у Києві розпочався з 14 жовтня. Тепло до будівель подається за індивідуальними заявками їх керівників. Наразі , як повідомив мер, до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.

Додамо, що Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Майже 70% з них наразі усунуто.