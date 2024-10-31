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У Києві підключили до опалення вже 16% будинків
В Києві триває підключення житлових будинків до тепла, яке розпочали вчора, 30 жовтня. Станом на ранок 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1617 багатоповерхівок) отримали опалення.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Він розповів, що багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово. Підключення до тепла всіх будинків триватиме до 7 днів, адже у столиці функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі - 2,7 тис. км тепломереж, теплоелектроцентралі, 160 задіяних в опалювальному процесі котелень.
За словами мера, увімкнути опалення у більш короткі терміни – технологічно неможливо, адже різе збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Водночас будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками їх управителів.
Нагадаємо, опалювальний сезон для закладів соціальної сфери у Києві розпочався з 14 жовтня. Тепло до будівель подається за індивідуальними заявками їх керівників. Наразі , як повідомив мер, до опалення підключено 92% (418) шкіл, 88% (472) дитсадків, а також 79% (277) лікувальних закладів.
Додамо, що Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Майже 70% з них наразі усунуто.