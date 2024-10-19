В результате обстрелов в двух областях введены аварийные отключения света

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. В результате вражеских атак в Сумской и Черниговской были задействованы аварийные отключения.

Об этом сообщили в Минэнорго.

В Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции было обесточивание бытовых потребителей. Также в Черниговской области в результате обстрелов подстанции возник пожар.

В Сумской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, обесточиваясь при этом подстанции, бытовые и промышленные потребители. Энергетики частично возобновили электроснабжение, ремонтные работы будут оперативно продлены, как только позволит ситуация с безопасностью.

В Донецкой области в результате боевых действий выключалась воздушная линия. Во время осмотра обнаружены повреждения линии.

В Днепропетровской области при осмотре на территории подстанции обнаружено взрывное устройство. Он обезврежен.

Во Львовской области по технологическим причинам были обесточены подстанции, бытовые потребители и железная дорога. Питание возобновлено.

За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 31 174 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 709 населенных пунктов.

Напомним, в течение суток 18 октября в результате обстрелов и боевых действий произошли обесточивание в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Несмотря на сложные условия, энергетикам удалось восстановить питание для 8760 потребителей.