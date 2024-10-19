Внаслідок обстрілів у двох областях запроваджено аварійні відключення світла

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок ворожих атак у Сумській та Чернігівській були задіяти аварійні відключення.

Про це повідомили у Міненорго.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції було знеструмлення побутових споживачів. Також у Чернігівській області внаслідок обстрілів підстанції виникла пожежа.

У Сумській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, при цьому знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі. Енергетики частково відновили електропостачання, ремонтні роботи будуть оперативно продовжені, щойно дозволить безпекова ситуація.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій. Його знешкоджено.

У Львівській області з технологічних причин знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця. Живлення відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 31 174 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 709 населених пунктів.

Нагадаємо, протягом доби 18 жовтня внаслідок обстрілів та бойових дій відбулися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Попри складні умови, енергетикам вдалося відновити живлення для 8760 споживачів.