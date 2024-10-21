В результате вражеских обстрелов потребители в пяти областях остались без света

За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В частности, в Сумской области из-за обстрела подстанции произошло повреждение оборудования с последующим возгоранием. Это явилось причиной обесточивания подстанции, воздушных линий, а также потребителей в двух областях. Пожар ликвидирован, питание частично восстановлено.

Во Львовской области в результате атаки БпЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители.

В Черниговской области из-за обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без света оставались 459 абонентов.

В Харьковской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено.

Отключение по технологическим причинам

Также сообщается, что в Донецкой области по технологическим причинам отключалось оборудование на одной из подстанций. При этом потребители не обесточивались, оборудование включено в работу.

В Черниговской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено.

В Ровенской области вследствие технологических нарушений выключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Питание возобновлено.

Без света остаются 585 населенных пунктов

В Минэнерго отмечают, что за прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 190 489 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов.

На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6800 МВт*ч и мощностью 1195 МВт.

Украинцев призывали пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.

Напомним, что 19 октября из-за обстрелов и боевых действий в Сумской и Черниговской областях были задействованы аварийные отключения. Энергетикам удалось восстановить питание для 31 174 потребителей.