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В результате вражеских обстрелов потребители в пяти областях остались без света
За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В частности, в Сумской области из-за обстрела подстанции произошло повреждение оборудования с последующим возгоранием. Это явилось причиной обесточивания подстанции, воздушных линий, а также потребителей в двух областях. Пожар ликвидирован, питание частично восстановлено.
Во Львовской области в результате атаки БпЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В Черниговской области из-за обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без света оставались 459 абонентов.
В Харьковской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено.
Отключение по технологическим причинам
Также сообщается, что в Донецкой области по технологическим причинам отключалось оборудование на одной из подстанций. При этом потребители не обесточивались, оборудование включено в работу.
В Черниговской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание возобновлено.
В Ровенской области вследствие технологических нарушений выключалось оборудование на подстанции, обесточивались бытовые потребители. Питание возобновлено.
Без света остаются 585 населенных пунктов
В Минэнерго отмечают, что за прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 190 489 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. К утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов.
На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6800 МВт*ч и мощностью 1195 МВт.
Украинцев призывали пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.
Напомним, что 19 октября из-за обстрелов и боевых действий в Сумской и Черниговской областях были задействованы аварийные отключения. Энергетикам удалось восстановить питание для 31 174 потребителей.