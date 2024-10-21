Внаслідок ворожих обстрілів споживачі у п'яти областях залишились без світла

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, на Сумщині через обстріл підстанції сталося пошкодження обладнання з подальшим загоранням. Це стало причиною знеструмлення підстанції, повітряних ліній, а також споживачів у двох областях. Пожежу ліквідовано, живлення частково відновлено.

На Львівщині внаслідок атаки БпЛА пошкоджено повітряну лінію, при цьому знеструмлювались побутові споживачі.

У Чернігівській області через обстріл повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 459 абонентів.

На Харківщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

Відключення з технологічних причин

Також повідомляється, що у Донецькій області з технологічних причин вимикалось обладнання на одній із підстанцій. При цьому споживачі не знеструмлювались, обладнання включено в роботу.

У Чернігівській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

На Рівненщині внаслідок технологічних порушень вимикалось обладнання на підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Без світла залишаються 585 населених пунктів

В Міненерго зазначають, що минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6800 МВт*год та потужністю 1195 МВт.

Українців закликали користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, що 19 жовтня через обстріли і бойові дії у Сумській та Чернігівській областях були задіяні аварійні відключення. Енергетикам вдалося відновити живлення для 31 174 споживачів.