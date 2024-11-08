- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине начал работать Офис зеленого перехода: каковы его задачи
Украина при содействии Великобритании создала Офис зеленого перехода – новое подразделение для лучшего внедрения политик в сфере энергетики и климата, которые будут способствовать экономическому развитию Украины и интеграции в ЕС.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Отмечается, что в открытии офиса приняли участие министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.
Что известно об Офисе зеленого перехода
Согласно сообщению Минэкономики, Офис будет работать как независимый консультативно-совещательный орган при Министерстве экономики Украины, помогающий внедрять реформы в сфере зеленого перехода, энергетической и климатической политики Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам главы ведомства, ожидается, что этот Офис будет поддерживать усилия Министерства экономики по внедрению политики в сфере энергетики и климата и тех шагов, которые необходимы для вступления в ЕС и достижения целей Украины в декарбонизации.
"Мы благодарны правительству Великобритании за то, что создание этого офиса стало возможным. Я убеждена, что он поможет нам воплотить Национальный план по энергетике и климату до 2030 года", — добавила Свириденко.
О Национальном плане по энергетике и климату
Отметим, что Национальный план по энергетике и климату (НТЭК) до 2030 года является дорожной картой, объединяющей все климатические и энергетические политики. Он направлен на системную трансформацию украинской экономики и является важной частью евроинтеграционного процесса.
Благодаря реализации Национального плана по энергетике и климату Украина стремится:
- сократить выбросы парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года;
- достичь 27% доли возобновляемых источников энергии в общем конечном энергопотреблении;
- углубить диверсификацию источников и путей поставок энергоресурсов – не более 30% от одного поставщика.
Как сообщил первый замминистра Алексей Соболев, по предварительным оценкам для реализации целей НПЭК нужны значительные инвестиции — более 40 млрд долларов только к 2030 году. К реализации плана планируется привлечь частные и публичные финансовые ресурсы и сотрудничество с международными партнерами может стать ключевым в реализации конкретных программ по поддержке декорбанизации Украины.
Следует отметить, что Офис зеленого перехода является независимым консультативно-совещательным органом при Министерстве экономики Украины, который помогает внедрять реформы в сфере зеленого перехода, энергетической и климатической политики Украины. Офис зеленого перехода осуществляет свою деятельность при финансовой поддержке Агентства Великобритании по международному развитию и имплементируется ОО "Дикси Групп".