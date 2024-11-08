В Україні почав працювати Офіс зеленого переходу: які його задачі

Україна за сприяння Великої Британії створила Офіс зеленого переходу - новий підрозділ для кращого впровадження політик в сфері енергетики та клімату, що сприятимуть економічному розвитку України та інтеграції до ЄС.

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Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що у відкритті офісу взяли участь міністерка економіки України Юлія Свириденко та посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс.

Що відомо про Офіс зеленого переходу

Згідно з повідомленням Мінекономіки, Офіс працюватиме як незалежний консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економіки України, що допомагатиме впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України.

За словами очільниці відомства, очікується, що цей Офіс підтримуватиме зусилля Міністерства економіки із впровадження політики у сфері енергетики і клімату та тих кроків, які потрібні для вступу в ЄС й досягнення цілей України у декарбонізації.

"Ми вдячні уряду Великої Британії за те, що створення цього офісу стало можливим. Я переконана, він допоможе нам втілити Національний план з енергетики та клімату до 2030 року", - додала Свириденко.

Про Національний план з енергетики та клімату

Зауважимо, що Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року є дорожньою картою, яка об'єднує всі кліматичні та енергетичні політики. Він спрямований на системну трансформацію української економіки та є важливою частиною євроінтеграційного процесу.

Завдяки реалізації Національного плану з енергетики та клімату Україна прагне:

скоротити викиди парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;

досягти 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні;

поглибити диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника.

Як повідомив перший заступник міністра Олексій Соболев, за попередніми оцінками для реалізації цілей НПЕК потрібні значні інвестиції — понад 40 млрд доларів лише до 2030 року. На реалізацію плану планується залучити приватні та публічні фінансові ресурси, і співпраця з міжнародними партнерами може стати ключовою в реалізації конкретних програм з підтримки декорбанізації України.

Слід зазначити, що Офіс зеленого переходу є незалежним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економіки України, який допомагає впроваджувати реформи у сфері зеленого переходу, енергетичної та кліматичної політики України. Офіс зеленого переходу здійснює свою діяльність за фінансової підтримки Агенції Великої Британії з міжнародного розвитку та імплементується ГО "Діксі Груп".