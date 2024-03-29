В Украине уже сейчас не хватает скоростных зарядок для автомобилей. Когда будет преодолен дефицит

На фоне стремительного роста электромобилей в Украине стартапы и крупный бизнес устанавливают зарядные станции на наиболее перспективных локациях. И, хотя тренд массового перехода на электротранспорт кажется неизбежным, несовершенство законодательства и разница в ценах на электроэнергию создают для бизнеса, решившего освоить новый сегмент, кучу проблем.

Только за 2023 год в Украину завезли почти 38 тысяч электромобилей, что фактически удвоило их парк. По состоянию на конец марта общее количество электромобилей в Украине составляет более 93 тысяч машин. И численность таких авто растет с каждым месяцем.

Вместе с количеством электрических авто растет и количество скоростных зарядных станций. Эту новую нишу сейчас осваивают не только энтузиасты "зеленой" экономики, но и вполне консервативные игроки рынка горючего и электроэнергии, которые боятся упустить тренд. Большие сети АЗС OKKO, WOG, Socar и "БРСМ-Нафта" вместе с подрядчиками монтируют пункты скоростных зарядок на своих АЗС, а входящий в энергохолдинг Рината Ахметова ДТЕК поставщик электроэнергии YASNO, устанавливает зарядные станции на паркингах.

Каждый зарядный комплекс может содержать несколько зарядных станций, на больших хабах может быть размещено до 10 станций. Каждая отдельная станция может поддерживать несколько портов обычно от 1-2, хотя некоторые станции могут поддерживать до 5 портов. Таким образом, на одном зарядном комплексе может быть 15-20 точек для зарядки электромобилей. Сейчас в Украине насчитывается около 13 тысяч портов для зарядки на 93-тысячный парк "электричек".

Эксперты и участники рынка считают, что точек для зарядки электромобилей при существующем количестве электромобилей и динамики их завоза в Украину пока недостаточно. Особенно, когда речь идет о загородных зарядных комплексах, которые в Украине пока мало представлены, хотя амбиции развивать это направление у игроков рынка есть. Поэтому сфера вызывает огромный интерес у инвесторов. С другой стороны, большая часть владельцев электромобилей заряжает свои автомобили дома, чему способствует тариф в 2,68 грн/кВт для домохозяйств против 15 грн/кВт на скоростных зарядных станциях.

Зарядных станций недостаточно, но их количество стремительно растет

CEO YASNO Сергей Коваленко говорит, что сейчас, несмотря на стремительный рост количества электромобилей, в Украине пока есть дефицит необходимой инфраструктуры для их обслуживания. Зарядить авто достаточно проблематично, учитывая отсутствие достаточного количества зарядных станций из-за нехватки мощности и доминирования медленных станций (для ночной зарядки).

Скоростная зарядная станция YASNO, установленная возле жилого комплекса "Файна Таун" в Киеве. Фото: Пресс-служба YASNO

По его словам, всего по состоянию на август 2023 года в Украине было 4786 зарядных станций. Соотношение станций к электромобилям к тому времени составляло примерно 14,6/1. Таким образом, зарядная инфраструктура уже тогда не справлялась с нагрузкой и водители были вынуждены тратить больше времени на зарядку. В странах ЕС это соотношение 11,5/1 и согласно стратегии климатической нейтральности есть план к 2030 году достичь соотношения 7,3/1. Поэтому Украине есть куда стремиться, и сейчас даже задать цель 10/1 уже будет положительным показателем.

"Мы видим потенциал и продолжаем инвестировать в развитие зарядной инфраструктуры, мы запускаем новые станции постоянно. Сейчас наша сеть YASNO E-mobility уже насчитывает 60 станций, 15 из них запустили в 2023 году. В 2024 планируем запустить еще ориентировочно 30-50. В конце года планируем иметь показатель не менее 100 станций. И конечно в приоритете у нас скорые станции". Сергей Коваленко CEO ЯСНО

Эксперт по электротранспорту Марина Китина отмечает, что с имеющейся инфраструктурой Украина уже обошла своих ближайших соседей и количество зарядных станций стремительно растет.

"У нас ежемесячно прирост 4,5-5 тысяч электрических автомобилей, как подержанных, так и новых. Инфраструктура сегодня ежедневно улучшается. Те планы, которые нам дают операторы электрозарядных станций, они наталкивают на то, что мы скоро приблизимся к европейским показателям. А уже весной и летом мы увидим очень большой прирост электрозарядной инфраструктуры и в городах и за городами. Будут развиваться сообщения не только между городами-миллионниками, но и на менее популярных направлениях". Марина Китина Эксперт по электротранспорту, главный советник исполнительного директора компании Ukraine Invest

Она отмечает, что сейчас большие сети АЗС такие ОККО, WOG и Socar, как начинают сотрудничать с подрядчиками и размещают зарядные станции для электромобилей на своих заправках. И это уже не история о первопроходцах отрасли, а именно история о бизнесе и заработке.

В ОККО говорят, что начали развивать свою сеть скоростных зарядок Ultra Fast chatgers на своих находящихся на трассах АЗК. Сейчас такие станции мощностью 120–150 кВт работают на 14 комплексах. Всего в сети по две станции на каждом АЗК, что позволяет одновременно заряжать 6 авто.

В компании отмечают, что уже охватили скоростными зарядками автодороги Киев-Житомир-Ровно-Львов и Киев-Умань-Одесса. Компания хочет охватить электрозарядками пути между всеми крупнейшими городами Украины.

В 2024 году ОККО планирует установить Ultra Fast chatgers на еще 10 АЗК ОККО. Также параллельно идут работы по увеличению отведенной электромощности на других АЗК, что достаточно сложно и требует времени. Завершение присоединения дополнительных электромощностей ожидается уже в 2025 году, тогда же в компании планируется значительно нарастить количество скоростных зарядок в сети.

Проблемы нового бизнеса

Директор по маркетингу сети АЗС "БРСМ Нефть" Александр Мельничук — сам владелец электромобиля. К тому же, эта сеть АЗС вместе с подрядчиками оборудовала электрозарядками 11 своих АЗК. Однако топ-менеджер говорит, что скоростные зарядки не пользуются популярностью среди обычных водителей.

"Мы установили первое зарядное устройство в 2020 году. Конечно, когда началась война, они почти не работали, но сейчас они возобновили работу. Не вижу особой динамики в сторону роста. Я анализировал, кто эти люди приезжают заряжаться — в 80% это таксисты, которые ездят на электромобилях много и не могут позволить себе заряжаться дома". Александр Мельничук Директор по маркетингу сети АЗС "БРСМ-Нефть"

По его мнению, окупаемость проектов по установке скоростных зарядных станций крайне длинна, что делает этот бизнес не очень привлекательным. Главной причиной этого, по мнению Мельничука, является то, что владельцы электромобилей обычно заряжают их дома или в подземном паркинге игнорируя скоростные зарядные станции. К тому же средняя стоимость зарядки авто на скоростной зарядной станции составляет от 10 до 15 грн за кВт, что приближает стоимость километра на электромобиле к стоимости поездки километра на авто с двигателем внутреннего сгорания.

Топ-менеджер отмечает, что первой проблемой при установке зарядной станции является необходимость дополнительной мощности. К примеру на отдельную АЗС выделена мощность 50 кВт, которая распределяется на освещение и качающие горючее насосы. Пиковая нагрузка при этом может составлять до 36 кВт. Для того чтобы установить скоростную электрозарядную станцию, нужно еще как минимум 50 кВт.

"Сама станция будет стоить 8-12 тысяч долларов в зависимости от производителя, еще 10 тысяч вам нужно будет отдать для выделения дополнительной мощности. В результате мы получаем 22 тысяч долларов на одну зарядку станцию, окупаемость которой будет лет 50". Александр Мельничук Директор по маркетингу сети АЗС "БРСМ-Нефть"

Совладелец сети электрозарядных станций Flash Денис Косой говорит, что ситуация когда владельцы электромобилей заряжали их дома, игнорируя скоростные зарядные станции действительно была еще несколько лет назад, когда парк электромобилей в стране состоял из моделей, у которых были батареи с низкой емкостью. Но сейчас заряжаться на скоростных станциях начинает все больше водителей. Бизнес по установке и эксплуатации зарядных станций сейчас вызывает значительный интерес у инвесторов. При этом рынок сейчас мало освоен.

"Мы с партнером начали это направление в 2020 году. Начинали с 10 зарядных станций и они работали с неплохими результатами, каждый месяц выручка росла на 10%. Раньше зарядную станцию можно было окупить за 2 года, а сейчас конечно срок окупаемости увеличился. Те, кто мог бы перейти на электромобиль, не хотят это делать, после того, как страна пережила блэкауты. Очень возросла конкуренция". Денис Косой Совладелец сети электрозарядных станций Flash

По его словам, доходность отдельной зарядной станции зависит в первую очередь от локации на которой она расположена. Станции Flash пока не присоединялись к сети напрямую. Так что тариф, который платит оператор станции на отдельных локациях, может существенно отличаться. Помимо тарифа оператор зарядной станции еще платит комиссию владельцу локации. Таким образом, в городе Днепр себестоимость электроэнергии для владельца электрозарядной станции составляет 7 грн/кВт. Средние тарифы на зарядных станциях составляют 10-11 грн/кВт за медленный порт и 15 грн/кВт за скоростной.

Хаб для зарядки электромобилей Flash на АЗК WOG в селе Глубочица, что около Житомира насчитывает 10 зарядных станций, на которых могут одновременно заряжаться 14 авто. В компании говорят, что это едва ли не самый большой хаб в Украине. Фото: Flash.

При этом доходность зависит от локации: в среднем отдельная станция может отдавать до 3,5-4 тыс. кВт в месяц, а на отдельных локациях этот показатель может достигать 15 тыс. кВт. Конечно это пока не сопоставимо с проливами горючего на АЗС, но операционные расходы для зарядных станций также существенно меньше.

Китина отмечает, что сейчас остаются и проблемы законодательного характера. Хотя еще в прошлом году был принят закон 2956-IX, упрощающий земельные требования к размещению зарядных станций и удешевляющий их присоединение к электросетям, до сих пор не разработаны необходимые подзаконные акты и алгоритмы для органов исполнительной власти, из-за чего возникают проблемы на местах.

"Не все облэнерго идут навстречу операторам зарядных станций, ссылаясь на то, что нет четкого алгоритма. Это действительно пробел в законодательстве, потому что закон принят, но необходимых подзаконных актов нет". Марина Китина Эксперт по электротранспорту, главный советник исполнительного директора компании Ukraine Invest

При этом она отмечает, что в настоящее время электромобили занимают ниши не только как персональные автомобили, но и как коммерческий транспорт. Такие компании как "Сильпо" начинают осваивать грузовые электромобили именно из-за коммерческой выгоды, хотя рынок сейчас все же ожидает более мощные и грузоподъемные автомобили. По ее мнению, в 2024-2025 годах следует ожидать прорыва, поскольку большое количество концепций, ранее заявленных, готовятся на выпуск именно в это время.

Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась новая отрасль, она будет оставаться перспективной. Главная причина в том, что бизнес соответствует "зеленому" курсу, которым сейчас идут западные страны, и которым пытается идти Украина, стремящаяся стать членом ЕС. Недавняя правительственная инициатива, предполагающая существенное повышение акцизов на все виды топлива, является как раз шагом к гармонизации украинского законодательства с европейским. Поэтому электрические автомобили со временем будут получать все больше преимуществ над автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. И единственное, что сейчас может сдерживать украинцев до массового перехода на электромобили – это страх новых блэкаутов в условиях войны с Россией.