Вся Донецкая область осталась без света

На территории всей Донецкой области отсутствует электроснабжение. Об этом говорится в сообщении Краматорского городского совета.

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"Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП 330, легла одна линия, сейчас вторая. Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин", - сказано в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, российские захватчики 23 мая повредили обстрелами магистральный газопровод на востоке Украины, в результате чего газоснабжение Донецкой и Луганской с 14:00 было остановлено.