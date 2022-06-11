Вся Донецька область залишилася без світла

На території усієї Донецької області відсутнє електропостачання. Про це йдеться у повідомленні Краматорської міської ради.

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"Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330, лягла одна лінія, зараз друга. Ремонтні бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причин", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, російські загарбники 23 травня пошкодили обстрілами магістральний газопровід на сході України, внаслідок чого газопостачання Донецької та Луганської з 14.00 було зупинено.