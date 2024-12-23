За год Энергоатом откроет 120 скоростных электрозарядных станций: что еще есть Плане энергетической Стратегии к 2050 году

Министерство энергетики обнародовало проект Плана мер по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2050 года. Кроме развития ВИЭ, запланирован ввод в эксплуатацию и продолжение существующих атомных мощностей, исследование перспектив оффшорной ветро- и гидроэнергетики.

Как отмечают в Минэнерго, реализация проекта повысит энергетическую безопасность и энергетическую независимость Украины, в частности: за счет диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов, снижения энергоемкости экономики; развитию сознательного и энергоэффективного общества; введение полноценных рыночных отношений в топливно-энергетическом комплексе и современной системе энергетического менеджмента; улучшение инвестиционной привлекательности энергетической отрасли; интеграции газовых и электроэнергетических сетей в энергетическое пространство Европейского Союза.

Энергостратегия-2050 официально не опубликована, поэтому посредством обнародованного плана мероприятий можно выделить основные пункты.

Гарантии происхождения

По проекту механизм гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ должен полноценно заработать до 2027 года. Полноценная работа предусматривает интеграцию украинского реестра с реестрами страны ЕС, подключение к единому хабу для обеспечения экспорта/импорта гарантий происхождения и торговли на международных площадках. В настоящее время торговля гарантиями ослабла по сравнению с первыми аукционами в октябре. Единственной компанией, являющейся инициатором аукционов, является государственная "Укргидроэнерго".

Отдельно определены и мероприятия кадровой политики — в частности, к 2032 году должны быть созданы учебно-практические центры современного профессионального образования на базе учреждений профессионального (профессионально-технического) образования. Также, за этот период должна быть утверждена стратегия развития инженерного образования.

Атомная энергетика

Атомное поколение — один из пунктов Энергетической стратегии-2050. В частности, определено, что мощности АЭС должны быть сохранены на уровне не ниже 50% от общего потребления. В частности, к 2032 году должна быть увеличена установленная мощность АЭС, а также продлен срок эксплуатации существующих энергоблоков. По оценке ExPro , «атом» в структуре генерации сейчас занимает 55%.

В то же время, не оставили и идею создания национальной сети электрозарядок, на базе НАЭК "Энергоатом". К 2026 году запланировано создание национальной сети из 120 скоростных электрозарядных станций: 40 большой мощности (160 кВт) и 80 — средней (60 кВт) за 1,5 млрд грн.

Alpha Ventus Offshore Wind Park – первый оффшорный ветропарк в Германии, ставший также центром исследований ветроэнергетики. Фото: пресс-служба компании

Новое поколение

Достаточно неожиданным является пункт изучения возможности координации развития оффшорной ветроэнергетики в Черном море с соседними странами. До 2025 г. должны провести обсуждение с профильными ведомствами Румынии и провести аналитическое исследование целесообразности развития оффшорной ветроэнергетики в Черном море. Очевидно, что в условиях войны и последующего послевоенного восстановления об этом секторе говорить пока рано. Не забыли и о плавучих СЭС, однако времени на "анализ лучших практик" есть вплоть до 2050-го. Еще одним неожиданным пунктом в контексте текущих условий является замещение 100% угольных ТЭС другими видами генерации до 2035 года. В настоящее время угольные ТЭС занимают до 20% в структуре генерации в Украине. При этом в течение следующих 25 лет должно быть выполнено исследование возможности строительства новых гидростанций:

1) Верхнеднестровский каскад ГЭС (79,2 МВт)

2) Каскад ГЭС на украинском участке р. Тиса (220 МВт)

3) Каскад ГЭС на нижнем участке р. Тересева (24 МВт)

4) Каскад ГЭС на пограничной части р. Тиса с Румынией

5) Закарпатская ГАЭС (1200 МВт).

6) Русловые ГЭС на р. Шопурка (0,5 МВт)

7) Запорожская ГАЭС (на базе гранитного карьера).

Также, зафиксирован индикатор в 4 ГВт новых интегрконнекторов к 2050 году, но объем и источник финансирования так и не определен.

В целом, большинство пунктов предполагают создание рабочих групп, стратегий, планов мероприятий и т.п., создание благоприятных условий, исследование лучших практик без конкретики.