Резонанс вокруг закона о дровах: в Раде объяснили, кого именно он касается

Законопроект №9665 относительно совершенствования ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины направлен не против населения, использующего дрова для обогрева собственного жилья, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу.

Об этом заявил народный депутат, заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк, сообщила спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Он отметил, что появившиеся в отдельных СМИ сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов, не соответствуют действительности.

"Такие сообщения являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной ложью", — заявил депутат.

Кого же на самом деле касается проголосованный законопроект

Павлюк пояснил, что законопроект №9665 касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, но отнюдь не населения, которое греется дровами. Он призван остановить незаконные вырубки и никак не касается древесины бытового объема. А именно – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

"Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров, или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", — отметил народный депутат.

По его словам, для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным "ДроваЄ", – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

Таким образом, согласно сообщению Павлюка, для обычных домохозяйств, не занимающихся переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этот законопроект значения иметь не будет.

"Но даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму более 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу", — добавил он.

Когда заработает норма закона о количестве дров

По словам Павлюка, поскольку отопительный сезон уже начался, чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

"Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить обращение нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", — подытожил нардеп.

Что известно о законопроекте

Согласно пояснительной записке к законопроекту №9665, незаконная вырубка древесины в Украине была и продолжает оставаться серьезной проблемой, оказывающей негативное влияние как на окружающую среду, так и на экономику государства.

Незаконная вырубка приводит к уничтожению лесов, играющих важную роль в сохранении биоразнообразия и баланса экосистем, а также парков, скверов, имеющих большое значение для обеспечения права граждан на здоровую, чистую и устойчивую окружающую среду в населенных пунктах.

Законопроект №9665 установит административную и уголовную ответственность за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность их происхождения. Административные нарушения будут наказываться наложением штрафа на граждан в размере от 510-15300 грн, на должностных лиц от 3400-15300 грн. Уголовные нарушения предусматривают штраф от 34000-51000 грн или ограничение свободы на срок до трех лет.

В итоге реализация закона позволит обеспечить эффективную правовую защиту окружающей среды от незаконной вырубки, повреждения или уничтожения деревьев или кустарников, их незаконного оборота.