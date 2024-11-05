Резонанс навколо закону про дрова: у Раді пояснили, кого саме він стосується

Законопроєкт №9665 щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроєкту Максим Павлюк, повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Він зауважив, що повідомлення, які з'явились в окремих ЗМІ про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів, не відповідають дійсності.

"Такі повідомлення є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", - заявив депутат.

Кого ж насправді стосується проголосований законопроєкт

Павлюк пояснив, що законопроєкт №9665 стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, але аж ніяк не населення, яке обігрівається дровами. Він покликаний зупинити незаконні вирубки й жодним чином не стосується деревини побутового обсягу. А саме - 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

"Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", - зауважив народний депутат.

За його словами, для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн, а це, за даними "ДроваЄ", – 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

Таким чином, згідно з повідомленням Павлюка, для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроєкт значення не матиме.

"Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", - додав він.

Коли запрацює норма закону щодо кількості дров

За словами Павлюка, оскільки опалювальний сезон вже розпочався, суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, ніж з початку підготовки до наступного опалювального сезону.

"Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог", - підсумував нардеп.

Що відомо про законопроєкт

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту №9665, незаконна вирубка деревини в Україні була і продовжує залишатися серйозною проблемою, яка має негативний вплив як на довкілля, так і на економіку держави.

Незаконна вирубка призводить до знищення лісів, які відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та балансу екосистем, а також парків, скверів, що мають неабияке значення для забезпечення права громадян на здорове, чисте і стійке навколишнє середовище в населених пунктах.

Законопроєкт №9665 встановить адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність їх походження. Адміністративні порушення каратимуться накладанням штрафу на громадян у розмірі від 510 - 15300 грн, на посадових осіб від 3400 - 15300 грн. Кримінальні порушення передбачають штраф від 34000 - 51000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.

У підсумку реалізація закону дозволить забезпечити ефективний правовий захист довкілля від незаконного вирубування, пошкодження або знищення дерев чи чагарників, їх незаконного обігу.