Заправка до первого порилета: кто согласится продавать топливо из бензовозов под дронами

Министерство финансов подготовило законопроект, который на время военного положения позволит продавать бензин и дизтопливо из бензовозов в прифронтовых общинах, где россияне уничтожили большинство заправок. Сама идея возражений на рынке не вызывает: легальное решение для таких территорий назрело давно. Однако к механизму у юристов и крупных сетей немало вопросов, а аналитики сомневаются, что желающие торговать горючим под дронами вообще найдутся. Dilo разбиралось, как должна работать новая схема и почему она может остаться на бумаге.

Что предлагает Минфин

Сейчас продавать горючее из бензовоза в розницу мешают нормы, принятые в 2019 году для борьбы с нелегальными АЗС. Закон признает место розничной торговли только недвижимость, а автоцистерна под это определение не подпадает. Законопроект Минфина эту конструкцию переписывает, правда, только на время военного положения.

Особый режим реализации горючего вводит областная военная администрация. Действует он не на всю область, а только в отдельных общинах по перечню территорий возможных или активных боевых действий. Условие таково: в результате российской агрессии там уничтожено или остановлено по меньшей мере 70% АЗС, работавших с 24 февраля 2022 года. Режим отменяют, когда работу возобновляет более половины станций или по решению самой ОВА.

Допуск к торговле предусмотрен двухступенчатым. Сначала компания получает разрешение исполнительного органа общества. Заявление подается в течение 15 дней после решения ОВА, рассматривают его за три рабочих дня, платы за разрешение нет. Количество разрешений не может превышать количество выбывших АЗС. В первую очередь их предоставляют компаниям, которые имели в общине собственные станции, а другим только тогда, когда такие компании не согласились. Далее ДПС через пять рабочих дней выдает лицензию, отдельную на каждый бензовоз. Годовая плата за нее составляет 0,35 минимальной заработной платы.

Требования к самой передвижной заправке: автоцистерна емкостью до 15 кубометров, расходомеры, зарегистрированные в системе электронного администрирования реализации горючего, специализированный РРО и ежедневная отчетность об остатках и объемах продаж. За торговлю с транспортного средства без лицензии предусмотрен штраф в 90 минимальных зарплат, арест машины и горючего и конфискация через суд.

Кто будет считать 70%

Руководитель юридического департамента консалтинговой компании "Нафторинок" Анастасия Денисенко инициативу поддерживает. По ее словам, потребность давно назрела: еще летом Тростянецкая община Сумской области самостоятельно позволяла отдельным компаниям торговать горючим с транспортных средств, хотя без закона это незаконно. В то же время, отмечает юрист, хорошо механизм выглядит только на словах.

Первый вопрос касается порога в 70%. Часть АЗС в прифронтовых населенных пунктах закрылась не по обстрелам, а по экономическим причинам, в частности после введения авансовых взносов. ГНС, по словам Денисенко, не учитывает, на каком основании прекращена лицензия. Неизвестно, какими документами будет подтверждаться уничтожение станции и откуда ОВА возьмет данные о том, сколько АЗС работало на территории общины.

Второй вопрос касается дискреции. Проект не определяет оснований, по которым община может отказать в разрешении. Отозвать разрешение можно за "неосуществление фактической деятельности" или деятельность, "ухудшающую ситуацию", но критериев для этого нет. Еще одно основание — невыполнение требований общины по безопасности, и что это могут быть требования, ничто не ограничивает. Ссылку на военное положение Денисенко аргументом не считает: он длится не первый год, и бизнес должен понимать, на каком основании получает разрешение или отказ.

Ничего не дающая льгота

Отдельно проект освобождает от ряда норм Налогового кодекса коммунальные предприятия, если они стали единственными заявителями общества. По словам Денисенко, речь идет об авансовых взносах по налогу на прибыль, уплачиваемых за каждое место розничной торговли горючим. Проблема в том, что бензовоз по действующему законодательству таким местом не является, так что взнос с него и так не платится. Зачем тогда увольнение, непонятно.

Открытым остается и обратный вопрос: будут ли платить взносы частные операторы передвижных АЗС? Если нет, они оказываются в лучшем положении, чем стационарные заправки, платящие такие взносы.

Чего хотят большие сети

Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая крупнейших игроков топливного рынка, предлагает собственную модель. Ее президент Ярослав Старовойтенко отмечает, что решение должно учитывать требования безопасности, прозрачности и добросовестной конкуренции. Ассоциация хочет, чтобы торговать с передвижной АЗС могла только компания с действующей лицензией на разрушенную станцию и только по адресу этой станции, пока ее не отстроят. Коммунальное предприятие должно получать такое право только тогда, когда лицензированный продавец полностью прекратил отпуск горючего. Кроме того, НАУ предлагает поручить ГНС следить за транзакциями РРО восстановленных АЗС и в зависимости от этого останавливать или возобновлять лицензии передвижных заправок.

Еще несколько месяцев назад ассоциация предостерегала против мобильных АЗС в целом. Теперь она предлагает модель, фактически закрывающую рынок для всех, кто не имел станций в общине.

Кто поедет под дроны

Однако спор о том, кого пускать на рынок, может оказаться теоретическим. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, кроме государственной "Укрнафты", не слышал, чтобы кто-нибудь собирался воспользоваться новым механизмом.

"Это фактически резервуар на земле, который может взорваться. Никто не хочет отвечать за эти жертвы. Я не понимаю, чем в нашем случае передвижная АЗС отличается от стационарной. Это такая же мишень, еще и важнее. Наши пилоты охотятся за российскими бензовозами, и они так же будут охотиться за нашими".

Угроза вполне реальна. По оценке "Нафторинка", только с апреля по август российские дроны атаковали украинские АЗС не менее 250 раз. К этому прилагается кадровая проблема. По словам Денисенко, сети уже сейчас не могут найти водителей даже для обычных рейсов в прифронтовые территории, и причины здесь две: опасность и мобилизация. Данные сайтов поиска работы подтверждают: в прифронтовых областях конкуренция за вакансии на АЗС заметно ниже, чем на западе страны или в Киеве.

Экономика тоже не в пользу новой схемы. Население прифронтовых общин сократилось, люди передвигаются осторожно, и спрос на горючее там упал в разы. Рисковать техникой и людьми ради нескольких сотен литров в день мало кто согласится.

Страховка на крайний случай

Куюн считает, что правительство инициировало механизм, чтобы подстраховаться, если ситуация станет совсем плохой. Реальными операторами в таком случае, скорее всего, станут "Укрнафта" и коммунальные предприятия общин. Не случайно именно для коммунальщиков проект предусматривает отдельную льготу.

Выходит, что государство, ассоциация крупных сетей и юристы спорят о правилах доступа к рынку, на который почти никто не хочет заходить. Но даже страховку нужно выписать так, чтобы она сработала когда понадобится. Без четких критериев для ОВА и общин механизм рискует либо не заработать вообще, либо стать источником злоупотреблений именно там, где горючего больше не хватает.