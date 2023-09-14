Банки будут зарабатывать в НБУ меньше. Регулятор урезал ставки по депсертификатам

Несмотря на то, что Нацбанк объявил 14 сентября о сокращении учетной ставки с 22% до 20%, он еще и снизил для банков ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. – до 16%. Речь идет о сокращении доходности от размещения банками на одну ночь в НБУ средств, сформировавшихся на счетах на конец дня.

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При этом ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – вместе с сокращением учетной ставки из-за привязки – в НБУ также сократили на 2 п.п. Тем самым НБУ борется с накоплением банками избыточной ликвидности.

Параллельно Нацбанк снижает до 35% долю остатков срочных депозитов физлиц, которые учитываются при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты.

Говоря проще, чтобы побуждать банки привлекать как можно больше срочных депозитов населения, Нацбанк решил установить для них объем необходимых вкладов физлиц, чтобы учреждения получили преференции по депсертификатам: чем больше привлекаешь срочных депозитов граждан, тем больше зарабатываешь на сертификатах в НБУ.

На сегодняшний день доля остатков срочных депозитов физлиц, учитываемых при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты, составляет 70%. Нацбанк же заявил о сокращении объемов с 18 сентября вдвое – до 35%.

Но в регуляторе убеждены, что хоть сокращение упомянутого показателя и произойдет, банки все равно продолжат конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов.

Параллельно логически НБУ сократил и ставку по кредитам рефинансирования – на 2 в. п. – до 22%, что, напротив, работает в пользу банков.

Глава НБУ Андрей Пышный выразил убеждение, что такое контролируемое смягчение процентной политики "придаст импульсу экономическому восстановлению, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости при реализации Стратегии смягчения валютных ограничений".