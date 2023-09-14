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Финансы
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Банки будут зарабатывать в НБУ меньше. Регулятор урезал ставки по депсертификатам

Банки будут зарабатывать в НБУ меньше. Регулятор урезал ставки по депсертификатам

Несмотря на то, что Нацбанк объявил 14 сентября о сокращении учетной ставки с 22% до 20%, он еще и снизил для банков ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. – до 16%. Речь идет о сокращении доходности от размещения банками на одну ночь в НБУ средств, сформировавшихся на счетах на конец дня.

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При этом ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – вместе с сокращением учетной ставки из-за привязки – в НБУ также сократили на 2 п.п. Тем самым НБУ борется с накоплением банками избыточной ликвидности.

Параллельно Нацбанк снижает до 35% долю остатков срочных депозитов физлиц, которые учитываются при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты.

Говоря проще, чтобы побуждать банки привлекать как можно больше срочных депозитов населения, Нацбанк решил установить для них объем необходимых вкладов физлиц, чтобы учреждения получили преференции по депсертификатам: чем больше привлекаешь срочных депозитов граждан, тем больше зарабатываешь на сертификатах в НБУ.

На сегодняшний день доля остатков срочных депозитов физлиц, учитываемых при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депсертификаты, составляет 70%. Нацбанк же заявил о сокращении объемов с 18 сентября вдвое – до 35%.

Но в регуляторе убеждены, что хоть сокращение упомянутого показателя и произойдет, банки все равно продолжат конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов.

Параллельно логически НБУ сократил и ставку по кредитам рефинансирования – на 2 в. п. – до 22%, что, напротив, работает в пользу банков.

Глава НБУ Андрей Пышный выразил убеждение, что такое контролируемое смягчение процентной политики "придаст импульсу экономическому восстановлению, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости при реализации Стратегии смягчения валютных ограничений".

Автор:
Максим Беркаль