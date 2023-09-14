Банки зароблятимуть в НБУ менше. Регулятор урізав ставки по депсертифікатах

Попри те, що Нацбанк оголосив 14 вересня про скорочення облікової ставки з 22% – до 20%, він ще й знизив для банків ставку по депозитних сертифікатах овернайт на 2 в.п. – до 16%. Йдеться про скорочення дохідності від розміщення банками на одну ніч в НБУ коштів, що сформувався на рахунках на кінець дня.

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При цьому ставку за тримісячними депозитними сертифікатами – разом зі скороченням облікової ставки через прив’язку – в НБУ також скоротили на 2 в.п. Тим самим НБУ бореться з накопиченням банками надлишкової ліквідності.

Паралельно Нацбанк знижує до 35% частку залишків строкових депозитів фізосіб, які враховуються під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депсертифікати.

Кажучи простіше, аби спонукати банки залучати якомога більше строкових депозитів населення, Нацбанк вирішив встановити для них обсяг необхідних вкладів фізосіб, щоб установи отримали преференції по депсертифікатах: чим більше залучаєш строкових депозитів громадян, тим більше заробляєш на сертифікатах в НБУ.

На сьогоднішній день частка залишків строкових депозитів фізосіб, які враховуються під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депсертифікати, складає 70%. Нацбанк же заявив про скорочення обсягів з 18 вересня вдвічі – до тих самих 35%.

Але в регуляторі переконані, що хоч скорочення згаданого показника і відбудеться, банки все одно продовжать конкурувати за вкладників і нарощувати портфелі строкових депозитів.

Паралельно НБУ, що логічно, скоротив і ставку за кредитами рефінансування – на 2 в. п. – до 22%, що, навпаки, працює на користь банків.

Голова НБУ Андрій Пишний висловив переконання, що таке контрольоване пом’якшення процентної політики "додасть імпульсу економічному відновленню, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості під час реалізації Стратегії пом'якшення валютних обмежень".