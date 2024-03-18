Благоприятный период для гривны или глубокая девальвация: почему доллар по 39 все ближе

За прошлую неделю официальный курс НБУ вырос на 54 копейки. 11 марта долар стоил 38,14 грн/долл., а уже 15 марта – 38,68 грн/долл. Пиковым был скачок 14 марта, когда курс “зеленого” вырос до 38,78 грн/долл.

Как менялся курс в течение недели с 11 по 15 марта

На прошлой неделе было заметно также рост курса доллара на межбанковском рынке и в пунктах обмена валют.

По состоянию на 13 марта курс доллара на межбанковском рынке достиг 38,82 грн за доллар , в обменных пунктах доллар торговался несколько дороже. В целом за 5 торговых дней гривна обесценилась на 2% . Об этом говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, говорит, что валютный рынок Украины остается дефицитным, хотя в последние недели его автономность и выросла, что выражается в очень слабых цифрах интервенций НБУ. Скажем, за всю прошлую неделю регулятор продал из резервов только 156,8 млн (долл. с 4 по 8 марта), а за три дня предыдущей недели – около 90 млн дол. И все же дефицит валюты системный, а ситуативные колебания спроса и предложения могут вызвать курсовые всплески на межбанке.

Как менялся курс доллара с 11 по 15 марта. Источник: НБУ

Каким будет курс с 18 по 22 марта

Ожидается, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться с минимальными изменениями.

"Весенний период, во время которого традиционно увеличивается предложение валюты со стороны агропроизводителей и стратегическое намерение регулятора сохранять курсовую устойчивость, не дают поводов говорить о существенном росте курса. Хотя колебания даже в течение недели могут быть достаточно значительными. На мой взгляд, в течение следующей недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 38,5-39,3 грн/долл.", – говорит Золотько.

В течение недели на рынке будут наблюдаться частые и разнонаправленные изменения курсов, однако они не будут выбиваться за пределы коридоров межбанка 38-39 грн/долл. на межбанке и 38,5-39,5 грн/долл. на наличном рынке Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА

Он добавляет, что регулятор продолжит тактику на удержание баланса между спросом и предложением из-за интенсивности валютных интервенций, вполне возможно, что на следующей неделе они могут составить до 500-600 млн. долларов (однако их объем будет зависеть прежде всего от активности покупателей).

Другие показатели валютного рынка будут следующими:

Ежедневные (текущие) курсовые изменения на межбанке не превысят 0,1-0,2 грн , а на наличном рынке – до 0,3 грн (в коммерческих банках), до 0,5 грн (в обменных пунктах)

Разница между курсами купли и продажи на межбанке составит до 0,05 грн за доллар, в комбанках – до 0,6 грн на доллар, в обменных пунктах – до 1 грн на доллар.

"Можно прогнозировать, что на рынке почти исключены любые проявления ажиотажного спроса или какие-то панические проявления. Ситуация будет оставаться в пределах нескольких месяцев устоявшихся трендов", - говорит Лесовой.

Какой сейчас спрос на валюту

С начала февраля спрос на валюту на ВРУ довольно слаб, среднедневной объем торгов лишь немногим превышает 100 млн дол. Для сравнения, в начале года он составлял около 150 млн. дол., а в конце прошлого – около 200 млн. дол. Это связано как с сезонными факторами, так и с ослаблением девальвационных настроений населения, которое в феврале гораздо менее активно покупало валюту безналичными каналами.

"Хотя на наличном рынке спрос остается стабильным, общее отрицательное сальдо операций покупки и продажи валюты населением в последние недели Весной традиционно чувствуется увеличение предложения валюты из-за подготовки к посевной: агропроизводителям нужно больше гривны для выполнения полевых работ. Эти тенденции актуальны и в этом году. Национальный банк в последние недели тратит на интервенции достаточно скромные суммы, что является дополнительным подтверждением этого тренда", - объясняет Золотько.

Она добавляет, что весна традиционно благоприятный период для гривны. В том числе и из-за оживления спроса на потребительском рынке, в определенной степени конкурирующего с валютным.

Почему гривна продолжает девальвировать

Сейчас происходит умеренная девальвация гривны. С октября 2023 г., когда Нацбанк отказался от фиксированного валютного курса, гривня обесценилась на 6%. В Госбюджете на 2024 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 40,7 грн . То есть нынешний валютный курс ниже запланированного и дальнейшая девальвация гривны полностью вкладывается в прогноз, заложенный в Госбюджете.

Ближайшая цель доллара — курс 39 грн. Эта цель может быть достигнута уже в ближайшие дни. Периоды падения гривны будут сопровождаться периодами ее роста Александр Хмелевский Кандидат экономических наук

Среди факторов, способствующих девальвации гривни, – продолжение войны, стагнация экономики, рост дефицита внешней торговли, задержка кредитов от США и ЕС, рост вероятности дефолта и т.д.