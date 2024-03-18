Сприятливий період для гривні чи глибока девальвація: чому долар по 39 все ближче

За минулий тиждень офіційний курс долара НБУ виріс на 54 копійки. Якщо 11 березня долар коштував 38,14 грн/дол., то вже 15 березня – 38,68 грн/дол. Піковим був стрибок 14 березня, коли курс “зеленого” зріс до 38,78 грн/дол.

Як змінювався курс протягом тижня з 11 по 15 березня

Минулого тижня було помітне також зростання курсу долара на міжбанківському ринку та в пунктах обміну валют.

Станом на 13 березня курс долара на міжбанківському ринку досяг 38,82 грн за долар , в обмінних пунктах долар торгувався трохи дорожче. В цілому за 5 торгових днів гривня знецінилася на 2% . Про це говорить кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, говорить, що валютний ринок України залишається дефіцитним, хоча в останні тижні його автономність й суттєво зросла, що виражається у дуже слабких цифрах інтервенцій НБУ. Скажімо, за весь минулий тиждень регулятор продав з резервів лише 156,8 млн (з 4 по 8 березня) дол., а за три дні попереднього тижня – близько 90 млн дол. Та все ж дефіцит валюти є системним, а ситуативні коливання попиту та пропозиції можуть викликати курсові сплески на міжбанку.

Як змінювався курс долара з 11 по 15 березня. Джерело: НБУ

Яким буде курс з 18 по 22 березня

Очікується, що цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься з мінімальними змінами.

"Весняний період, під час якого традиційно збільшується пропозиція валюти з боку агровиробників та стратегічний намір регулятора зберігати курсову стійкість, не дають приводів говорити про суттєве зростання курсу. Хоча коливання навіть впродовж тижня можуть бути доволі значними. На мою думку, впродовж наступного тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 38,5-39,3 грн/дол .", – каже Золотько.

Впродовж тижня на ринку спостерігатимуться досить часті та різноспрямовані зміни курсів, однак вони не вибиватимуться за межі коридорів міжбанку 38-39 грн/дол. на міжбанку та 38,5-39,5 грн/дол. на готівковому ринку Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ

Він додає, що регулятор продовжить тактику на втримання балансу між попитом і пропозицією через інтенсивність валютних інтервенцій, цілком можливо, що наступного тижня вони можуть скласти до 500-600 млн доларів (однак їхній обсяг залежатиме насамперед від активності покупців).

Інші показники валютного ринку будуть такими:

Щоденні (поточні) курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,1-0,2 грн , а на готівковому ринку – до 0,3 грн (у комерційних банках), до 0,5 грн (в обмінних пунктах)

Різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку складе до 0,05 грн за долар, у комбанках – до 0,6 грн на долар, в обмінних пунктах - до 1 грн на долар.,

"Можна прогнозувати, що на ринку майже виключені будь-які прояви ажіотажного попиту або ж якісь панічні прояви. Ситуація залишатиметься в межах кількамісячних усталених трендів", – каже Лєсовой.

Який зараз попит на валюту

Від початку лютого попит на валюту на ВРУ доволі слабкий, середньоденний обсяг торгів лише трохи перевищує 100 млн дол. Для порівняння, на початку року він складав близько 150 млн дол., а наприкінці минулого – близько 200 млн дол. Це пов’язано як з сезонними чинниками, так і з послабленням девальваційних настроїв населення, яке у лютому набагато менш активно купувало валюту безготівковими каналами.

"Хоча на готівковому ринку попит залишається стабільним, загальне негативне сальдо операцій купівлі та продажу валюти населенням в останні тижні Навесні традиційно відчувається збільшення пропозиції валюти через підготовку до посівної: агровиробникам потрібно більше гривні для виконання польових робіт. Ці тенденції актуальні й цього року. Національний банк в останні тижні витрачає на інтервенції доволі скромні суми, що є додатковим підтвердженням зазначеного тренду", – пояснює Золотько.

Вона додає, що весна – традиційно сприятливий період для гривні. В тому числі й через пожвавлення попиту на споживчому ринку, який певною мірою конкурує з валютним.

Чому гривня продовжує девальвувати

Зараз відбувається помірна девальвація гривні. З жовтня 2023 року, коли Нацбанк відмовився від фіксованого валютного курсу, гривня знецінилася на 6%. В Держбюджеті на 2024 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 грн . Тобто нинішній валютний курс є нижче запланованого і подальша девальвація гривні цілком вкладається в прогноз, закладений в Держбюджеті.

Найближчою ціллю долара є курс 39 грн. Ця ціль може бути досягнута вже найближчими днями. Періоди падіння гривні будуть супроводжуватися періодами її зростання Олександр Хмелевський Кандидат економічних наук

Серед факторів, які сприяють девальвації гривні – продовження війни, стагнація економіки, зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, затримка кредитів від США та ЄС, зростання ймовірності дефолту тощо.