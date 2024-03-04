НБУ виховує гривню. Що відбуватиметься з валютним ринком у березні

Національний банк продовжує використовувати стратегію керованої гнучкості валютного курсу. Тож у березні національна валюта може пробити 39 грн/дол. Але далеко за цю відмітку курс не піде.

Готівковий валютний ринок пройшов крізь лютий на невеликій хвилі ослаблення гривні. На початок березня середній курс становив 38-38,6 грн/дол., що приблизно на 40 коп. вище за курс на початок лютого.

Офіційний курс протягом останнього місяця зими рухався такою самою траєкторією: з 37,6 грн/дол. на початку лютого курс НБУ до березня досяг 38,05 грн/дол.

Все відбувається рівно за тим сценарієм, який вже описували експерти: Нацбанк продовжує тренувати ринок, привчаючи його до коливань в обидві сторони в межах певного коридору.

За поточних умов цей коридор становить 38-39 грн/дол. Таким він, найімовірніше, буде й у березні з можливими незначними відхиленнями в обидві сторони.

Продавців поменшало, покупців стало більше

Протягом лютого попит на валюту з боку населення трохи скоротився. Купівля готівкової валюти порівняно з січнем зменшилася на 2% до 1,86 млрд дол., безготівкової валюти – на 26% до 364 млн дол., а продаж безготівкової валюти залишився на рівні січня. У результаті негативне сальдо за валютними операціями фізосіб у лютому до січня скоротилося на 25% до 824 млн дол.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Дані НБУ

Що примітно, до кінця лютого намітилося звуження спреду (різниці між курсом продажу та покупки) на готівковому ринку.

Основною причиною низького спреду стало суттєве скорочення попиту на готівкову валюту через сезонні фактори. Наприклад, протягом 19-23 лютого чиста купівля готівкової валюти населенням перебувала на рівні 127 млн дол. порівняно зі 160 млн дол. та 211 млн дол. у попередні два тижні. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

На безготівковому ринку у другій половині лютого стався сплеск активності. Переважно спостерігалося зростання попиту на валюту на міжбанку, що, на думку аналітиків, може бути пов'язане з оборонними закупівлями. У той же час, пропозиція безготівкової валюти, навпаки, скоротилася.

Наприклад, у період з 1 по 19 лютого середньоденний обсяг продажу на міжбанку становив 227 млн дол., з 20 лютого денний продаж скоротився до 214 млн дол. Обсяг купівлі валюти на міжбанку зріс з 222 млн дол. до 253 млн дол. відповідно.

Очікувано зросли суми інтервенцій Нацбанку. "Якщо в перші тижні лютого суми продажів (із резервів НБУ) були незначні – 200-300 млн дол. на тиждень, то за період 19-23 лютого продаж зріс до 650 млн дол.", – коментує Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків ДФУ Правекс банку.

Валютні інтервенції Нацбанку (продаж валюти)

Період Сума інтервенцій, млн дол. 29.01-02.02.24 239,0 05.02-09.02.24 201,2 12.02-16.02.24 322,6 19.02-23.02.24 648,8 19.02-23.02.24 320,9

Дані НБУ

Втім, Григорій Кукуруза вважає, що динаміка торгів у другій половині лютого та поведінка НБУ відображають прагнення регулятора обмежити послаблення гривні, незважаючи на ситуативне зростання попиту.

Відновлення міжнародного фінансування допоможе ринку

З великою ймовірністю ринкова ситуація у березні повторить тенденції лютого. Як зазначає Артем Красовський, незважаючи на зростання діапазону коливань курсу, його динаміка не демонструє чітких тенденцій до девальвації чи ревальвації. Періоди активного зростання курсу змінюються періодами так само активного спаду.

Про це заявив і заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, за словами якого коливання курсу в обидві сторони повністю відповідає режиму гнучкості.

Враховуючи той факт, що у березні зросте обсяг міжнародного фінансування, на яке розраховує Україна, здатність Нацбанку й надалі утримувати курсову ситуацію під контролем не викликає сумнівів.

Нагадаємо: у березні очікується надходження макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро, а також є шанси отримати новий транш з боку МВФ у сумі близько 900 млн дол. Крім того, за даними Міністерства фінансів, протягом січня-лютого до державного бюджет вже зайшло 1,2 млрд дол. через проекти Світового банку (від Японії, Норвегії та Іспанії).

З іншого боку, потужним чинником дестабілізації ринку, як і раніше, залишається вкрай напружена ситуація на українсько-польському кордоні. За даними Державної прикордонної служби, станом на 3 березня всі шість напрямків на кордоні з Польщею було заблоковано, а у черзі на митницю застрягло 2,4 тис. вантажівок.

За словами народного депутата та першого заступника голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, втрати України у лютому через блокаду на кордоні перевищили 523 млн дол.

І все ж серйозних просадок курсу протягом березня побоюватися не варто. Хіба що може відбутися розширення кордонів, у межах яких рухатиметься ринок.