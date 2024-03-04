НБУ воспитывает гривну. Что будет происходить с валютным рынком в марте

Национальный банк продолжает использовать стратегию управляемой гибкости валютного курса. Поэтому в марте национальная валюта может пробить 39 грн/долл. Но далеко за эту границу курс не уйдет.

Наличный валютный рынок прошел сквозь февраль на небольшой волне ослабления гривны. К началу марта средний курс составил 38-38,6 грн/долл., что приблизительно на 40 коп. выше курса на начало февраля.

Официальный курс в течение последнего месяца зимы двигался по такой же траектории: с 37,6 грн/долл. в первых числах февраля курс НБУ к марту достиг 38,05 грн/долл.

Все происходит ровно по тому сценарию, который уже описывали эксперты: Нацбанк продолжает тренировать рынок, приучая его к колебаниям в обе стороны в пределах некоего коридора.

В текущих условиях этот коридор составляет 38-39 грн/долл. Таким он, скорее всего, будет и в марте с возможными незначительными отклонениями в обе стороны.

Продавцов стало меньше, покупателей – больше

В течение февраля спрос на валюту со стороны населения незначительно сократился. Покупка наличной валюты по сравнению с январем уменьшилась на 2% до 1,86 млрд долл., безналичной валюты – на 26% до 364 млн долл. При этом продажа наличной валюты физлицами выросла на 11,5% до 1,12 млрд долл., а продажа безналичной валюты осталась практически на уровне января. В итоге, отрицательное сальдо по валютным операциям физлиц в феврале к январю сократилось на 25% до 824 млн долл.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Данные НБУ

Что примечательно, к концу февраля наметилось сужение спреда (разницы между курсом продажи и покупки) на наличном рынке.

Основной причиной низкого спреда стало существенное сокращение спроса на наличную валюту в связи с сезонными факторами. Например, в течение 19-23 февраля чистая покупка наличной валюты населением находилась на уровне 127 млн долл. по сравнению со 160 млн долл. и 211 млн долл. в предыдущие две недели. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

На безналичном рынке во второй половине февраля произошел всплеск активности. Преимущественно наблюдался рост спроса на валюту на межбанке, что по мнению аналитиков может быть связано с оборонными закупками. В то же время, предложение безналичной валюты наоборот сократилось.

Например, в период с 1 по 19 февраля среднедневной объем продажи на межбанке составлял 227 млн долл., с 20 февраля дневная продажа сократилась до 214 млн долл. Объем покупки валюты на межбанке вырос с 222 млн долл. до 253 млн долл. соответственно.

Ожидаемо возросли суммы интервенций Нацбанка. "Если в первые недели февраля суммы продаж (из резервов НБУ) были незначительные – 200-300 млн долл. в неделю, то за период 19-23 февраля продажа выросла до 650 млн долл.", – комментирует Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков ГФУ Правэкс банка.

Валютные интервенции Нацбанка (продажа валюты)

Период Сумма интервенций, млн долл. 29.01-02.02.24 239,0 05.02-09.02.24 201,2 12.02-16.02.24 322,6 19.02-23.02.24 648,8 19.02-23.02.24 320,9

Данные НБУ

Впрочем, Григорий Кукуруза считает, что динамика торгов во второй половине февраля и поведение НБУ отражают стремление регулятора ограничить ослабление гривны, несмотря на ситуативный рост спроса.

Возобновление международного финансирования поможет рынку

С большой вероятностью рыночная ситуация в марте повторит тенденции февраля. Как отмечает Артем Красовский, несмотря на возросший диапазон колебаний курса, его динамика не демонстрирует четких тенденций к девальвации или ревальвации. Периоды активного роста курса сменяются периодами столь же активного спада.

Об этом заявил и заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, по словам которого колебания курса в обе стороны полностью соответствует режиму управляемой гибкости.

Учитывая тот факт, что в марте возрастет объем международного финансирования, на которое рассчитывает Украина, способность Нацбанка и дальше удерживать курсовую ситуацию под контролем не вызывает сомнений.

Напомним: в марте ожидается поступление макрофинансовой помощи от ЕС в размере 4,5 млрд евро, а также есть шансы получить новый транш со стороны МВФ в сумме около 900 млн долл. Кроме того, по данным Министерства финансов, в течение января-февраля в государственный бюджет уже зашло 1,2 млрд долл. через проекты Всемирного банка (от Японии, Норвегии и Испании).

С другой стороны, мощным фактором дестабилизации рынка по-прежнему остается крайне напряженная ситуация на украинско-польской границе. По данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 3 марта все шесть направлений на границе с Польшей были заблокированы, а в очереди на таможню застряло 2,4 тыс. грузовиков.

По словам народного депутата и первого зампредседателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, потери Украины в феврале из-за блокады на границе превысили 523 млн долл.

И все же, серьезных просадок курса в течение марта опасаться не стоит. Разве что может произойти расширение границ, в пределах которых будет двигаться рынок.