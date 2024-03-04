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НБУ воспитывает гривну. Что будет происходить с валютным рынком в марте
Национальный банк продолжает использовать стратегию управляемой гибкости валютного курса. Поэтому в марте национальная валюта может пробить 39 грн/долл. Но далеко за эту границу курс не уйдет.
Наличный валютный рынок прошел сквозь февраль на небольшой волне ослабления гривны. К началу марта средний курс составил 38-38,6 грн/долл., что приблизительно на 40 коп. выше курса на начало февраля.
Официальный курс в течение последнего месяца зимы двигался по такой же траектории: с 37,6 грн/долл. в первых числах февраля курс НБУ к марту достиг 38,05 грн/долл.
Все происходит ровно по тому сценарию, который уже описывали эксперты: Нацбанк продолжает тренировать рынок, приучая его к колебаниям в обе стороны в пределах некоего коридора.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В текущих условиях этот коридор составляет 38-39 грн/долл. Таким он, скорее всего, будет и в марте с возможными незначительными отклонениями в обе стороны.
Продавцов стало меньше, покупателей – больше
В течение февраля спрос на валюту со стороны населения незначительно сократился. Покупка наличной валюты по сравнению с январем уменьшилась на 2% до 1,86 млрд долл., безналичной валюты – на 26% до 364 млн долл. При этом продажа наличной валюты физлицами выросла на 11,5% до 1,12 млрд долл., а продажа безналичной валюты осталась практически на уровне января. В итоге, отрицательное сальдо по валютным операциям физлиц в феврале к январю сократилось на 25% до 824 млн долл.
Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты
Что примечательно, к концу февраля наметилось сужение спреда (разницы между курсом продажи и покупки) на наличном рынке.
На безналичном рынке во второй половине февраля произошел всплеск активности. Преимущественно наблюдался рост спроса на валюту на межбанке, что по мнению аналитиков может быть связано с оборонными закупками. В то же время, предложение безналичной валюты наоборот сократилось.
Например, в период с 1 по 19 февраля среднедневной объем продажи на межбанке составлял 227 млн долл., с 20 февраля дневная продажа сократилась до 214 млн долл. Объем покупки валюты на межбанке вырос с 222 млн долл. до 253 млн долл. соответственно.
Ожидаемо возросли суммы интервенций Нацбанка. "Если в первые недели февраля суммы продаж (из резервов НБУ) были незначительные – 200-300 млн долл. в неделю, то за период 19-23 февраля продажа выросла до 650 млн долл.", – комментирует Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков ГФУ Правэкс банка.
Валютные интервенции Нацбанка (продажа валюты)
|Период
|Сумма интервенций, млн долл.
|29.01-02.02.24
|239,0
|05.02-09.02.24
|201,2
|12.02-16.02.24
|322,6
|19.02-23.02.24
|648,8
|19.02-23.02.24
|320,9
Данные НБУ
Впрочем, Григорий Кукуруза считает, что динамика торгов во второй половине февраля и поведение НБУ отражают стремление регулятора ограничить ослабление гривны, несмотря на ситуативный рост спроса.
Возобновление международного финансирования поможет рынку
С большой вероятностью рыночная ситуация в марте повторит тенденции февраля. Как отмечает Артем Красовский, несмотря на возросший диапазон колебаний курса, его динамика не демонстрирует четких тенденций к девальвации или ревальвации. Периоды активного роста курса сменяются периодами столь же активного спада.
Учитывая тот факт, что в марте возрастет объем международного финансирования, на которое рассчитывает Украина, способность Нацбанка и дальше удерживать курсовую ситуацию под контролем не вызывает сомнений.
Напомним: в марте ожидается поступление макрофинансовой помощи от ЕС в размере 4,5 млрд евро, а также есть шансы получить новый транш со стороны МВФ в сумме около 900 млн долл. Кроме того, по данным Министерства финансов, в течение января-февраля в государственный бюджет уже зашло 1,2 млрд долл. через проекты Всемирного банка (от Японии, Норвегии и Испании).
С другой стороны, мощным фактором дестабилизации рынка по-прежнему остается крайне напряженная ситуация на украинско-польской границе. По данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 3 марта все шесть направлений на границе с Польшей были заблокированы, а в очереди на таможню застряло 2,4 тыс. грузовиков.
По словам народного депутата и первого зампредседателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, потери Украины в феврале из-за блокады на границе превысили 523 млн долл.
И все же, серьезных просадок курса в течение марта опасаться не стоит. Разве что может произойти расширение границ, в пределах которых будет двигаться рынок.