Цена биткоина рухнула ниже $25 тысяч

По состоянию на 11:00, 13 июня, цена первой криптовалюты опустилась до отметок $24 746 (-10,26%).

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Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinDesk.

Вместе с ним в красной зоне оказались и другие криптовалюты. Так, больше всего досталось токену Ethereum, который потерял за последние 24 часа более 12,5 % и откатился до уровня марта 2021 года.

По данным coingecko, капитализация всего рынка криптовалют упала на 6,7% и составила $1,072 трлн. По данным Coinglass, падение привело к ликвидации позиций более чем на $500 млн.

Напомним, что сумма донатов в криптоактивах для ВСУ за более чем три месяца войны превысила $100 млн.