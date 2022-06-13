Ціна біткоїну впала нижче $25 тисяч

Станом на 11:00, 13 червня, ціна першої криптовалюти опустилася до позначок $24 746 (-10,26%).

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Про це свідчать дані на сайті CoinDesk.

Разом із ним у червоній зоні опинилися й інші криптовалюти. Так, найбільше дісталося токену Ethereum, який втратив за останні 24 години понад 12,5% і відкотився до рівня березня 2021 року.

За даними coingecko, капіталізація всього ринку криптовалют впала на 6,7% і склала $1,072 трлн. За даними Coinglass, падіння призвело до ліквідації позицій більш ніж $500 млн.

Нагадаємо, що сума донатів у криптоактивах для ЗСУ за понад три місяці війни перевищила $100 млн.