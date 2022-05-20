Як мінімізувати втрати при інвестуванні в криптовалюту в період невизначеності

Щоб мінімізувати втрати в криптовалюті, потрібно розбиратися в тому, чим ви займаєтеся. Якщо ви купили криптовалюту на підставі власної жадібності і не розумієте, яка мета утримання криптовалюти — втрати мінімізувати не вийде.

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Грамотний інвестор, криптоінвестор і просто бізнесмен вміє фіксувати втрати, розуміючи кон'юнктуру ринку. Інші ж учасники криптоіндустрії, хто хоче наслідувати приклади успіху, але не хоче вчитися інвестуванню та приймати факт втрат на ринку як неминучість, не можуть психологічно зазнати збитків. Тому через психологічні причини, не можуть зафіксувати невеликий збиток, оскільки чекають відкату ціни вгору, а ціна при цьому падає дедалі нижче.

Розглянемо кілька правил як мінімізувати втрати. Перше правило – вчитися спекулювати криптовалютами. Друге правило – читати літературу з психології трейдингу та інвестицій. Третє правило – слідувати своїм правилам і установкам, що непросто з психологічних причин.

У цій справі багато залежить не від удачі, або тренду на падіння, зростання ціни, а від навичок. Професіонали заробляють у будь-якій стадії ринку – хоч на падінні цін, хоч на зростанні цін. Простим громадянам та інвесторам часом не потрібно лізти у ті сфери, де вони нічого не розуміють.

Відомо, що інвестори вивели з криптовалюти понад $130 млн. Минулого разу таке було під час ведмежого тренду 2021 року, коли Tesla відмовилася від платежів у біткоїнах, а Китай заборонив майнінг. Ціна на біткоїн тоді просіла на 50%. Зараз ціна пройшла з максимальних історичних рівнів в $68,980 - це більше 60%. Інвестори виводять гроші з крипторинка, тому що він стає дедалі регульованішим. Простежується чітка закономірність впливу ФРС США на індустрію, що вже не дає тієї свободи та безкарності користування криптовалютою, про яку всі звикли думати ще рік тому.

Останній раз, у травні 2022 року, коли ФРС США підвищив ставку на 0,5%, криптомонети просіли в ціні в середньому від 10% до 30%. Відповідно, незважаючи на розвиток індустрії та наявність великої кількості криптовиставок та проектів на блокчейні, попит падає, оскільки великі гравці не відчувають надійності використання криптовалют.

Крім того, за перший квартал 2022 року внаслідок дій хакерів та шахраїв криптопроект втратив понад $1,22 млрд. Це на 695% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Простим громадянам треба розуміти, що рівень безпеки вищим не стає і ціна на всі монети поступово знижуватиметься. Ймовірно, що в найближчі 2-3 роки всі монети спустяться в "справедливий" діапазон цін, який буде довгий час комфортним для тих, хто використовує крипторинок для регулярних платежів. Тобто не використовуватиме крипторинок з метою спекулятивної наживи, а як майданчик для обміну та переказу коштів.

Розглядати фонди інвестицій у критосектор можна, якщо у вас не останні гроші. Оскільки всі фонди працюють на підставі певної базової стратегії, історії угод, а також на ймовірності, що втрати не перевищать певного відсотка від вашого вкладу. Тобто кожен, хто має на меті інвестувати гроші в хеджфонди, повинен розуміти та приймати потенціал грошових втрат, а не прибутку.

Прогнози до кінця травня помірковано оптимістичні і полягають у тому, що ціна на біктоїн, наприклад, сконцентрується в діапазоні $30 тис за монету. Це якийсь технічний рівень, де покупець думатиме про розворот ціни вгору, а значить, нарощуватиме покупки. Таких передчасних покупців пізніше мають "покарати" нижчим ціновим діапазоном.

Стратегічно протягом найближчих двох тижнів немає приводу для розвороту ціни вгору. У перспективі на весь червень ми також дотримувалися б настороженої тактики і не купували криптовалюту доти, доки не піде максимально позитивне новинне тло з політичної арени. Тому чекати зростання цін на крипторинку не варто.

Ключові фактори впливу та головні події для криптосектора до кінця травня та у червні – це війна в Україні, регулювання крипторинку, динаміка попиту на долар США та світових золотовалютних резервів. Якщо американський долар дешевшатиме, то криптовалюти також дешевшатимуть.

Зазначимо, що крипторинок втратить більшу частину споживачів через війну в Україні. Санкції провокують російських споживачів менше довіряти цьому сектору через розуміння того, що він перебуває під регулюванням США.