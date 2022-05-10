У США випустять срібний долар із українською символікою (ФОТО)

У США випустять американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар, присвячені українській визвольній війні.

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Про це повідомляє прес-служба музею фінансів Національного банку України.

"На реверсах обох монет зображено жінку, що уособлює образ Свободи. Дизайн зворотної сторони монети створено за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, Що Іде". Спочатку цей дизайн використовували для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка викарбувалася між 1916-1947 роками. У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображено безліч українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку майорить синьо-жовтий прапор", — йдеться у повідомленні.

На реверсі другий Свобода одягнена у кольори українського прапора та крокує по полю соняшників. Крім того, із соняшників складається вінок жінки, а букет із цих квітів вона тримає в руках. На аверсі обох монет зображено культовий американський орел у польоті. Дизайн аверсу інвестиційних монет цього типу оновлено у 2021 році та створено художницею Емілі Дамстра. На лицьовій стороні другої монети зображення орла – кольорове, виконане у фарбах української символіки.

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