В США выпустят серебряный доллар с украинской символикой (ФОТО)

В США выпустят американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар, которые посвящены украинской освободительной войне.

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Об этом сообщает пресс-служба музея денег Национального банка Украины.

"На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода". Первоначально этот дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая карбировалась между 1916-1947 годами. В дизайне инвестиционных монет 2022 года отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг", — говорится в сообщении.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнечников. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках. На аверсе обеих монет изображен культовый американский орел в полете. Дизайн аверса инвестиционных монет этого типа обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра. На лицевой стороне второй монеты изображение орла – цветное, исполненное в красках украинской символики.

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