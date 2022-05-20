Как минимизировать потери при инвестировании в криптовалюту в период неопределенности

Чтобы минимизировать потери в криптовалюте – нужно разбираться в том, чем вы занимаетесь. Если вы купили криптовалюту на основании собственной жадности и не понимаете, какая цель удержания криптовалюты – то потери минимизировать не получится.

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Грамотный инвестор, криптоинвестор и просто бизнесмен умеет фиксировать потери понимая конъюнктуру рынка. Другие же участники криптоиндустрии, кто хочет следовать примерам успеха, но не хочет учиться инвестированию и принимать факт потерь на рынке как неизбежность, не могут психологически принять убытки. Поэтому из-за психологических причин, не могут зафиксировать небольшой убыток, так как ждут откат цены вверх, а цена при этом падает все ниже и ниже.

Рассмотрим несколько правил, как минимизировать потери. Первое правило – учиться спекулировать криптовалютами. Второе правило – читать литературу по психологии трейдинга и инвестиций. Третье правило – следовать собственным правилам и установкам, что непросто по психологическим причинам.

В данном деле многое зависит не от удачи, или тренда на падение, рост цены, а от навыков. Профессионалы зарабатывают в любой стадии рынка – хоть на падении цен, хоть на росте цен. Простым гражданам и инвесторам порой не нужно лезть в те сферы, где они ничего не понимают.

Известно, что инвесторы вывели из криптовалюты свыше $130 млн. В прошлый раз такое было во время медвежьего тренда 2021 года, когда Tesla отказалась от платежей в биткоинах, а Китай запретил майнинг. Цена на биткоин тогда просела на 50%. Сейчас же цена прошла с максимальных исторических уровней в $68,980 - это более 60%. Инвесторы выводят деньги с крипторынка, потому что он становится все более регулируемым. Прослеживается четкая закономерность влияния ФРС США на индустрию, что уже не дает той свободы и безнаказанности пользования криптовалютой, о которой все привыкли думать еще год назад.

Последний раз, в мае 2022 года, когда ФРС США повысил ставку на 0,5%, криптомонеты просели в цене в среднем от 10% до 30%. Соответственно, несмотря на развитие индустрии и наличие большого количества криптовыставок и проектов на блокчейне спрос падает, так как крупные игроки не чувствуют надежности использования криптовалют.

Кроме того, за первый квартал 2022 года в результате действий хакеров и мошенников криптопроекты потеряли более $1,22 млрд. Это на 695% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Простым гражданам нужно понимать, что уровень безопасности выше не становится и цена на все монеты будет постепенно снижаться. Вероятно, что в ближайшие 2-3 года все монеты спустятся в некий "справедливый" диапазон цен, который будет долгое время комфортным для тех, кто использует крипторынок для регулярных платежей. То есть не будет использовать крипторынок с целью спекулятивной наживы, а как площадку для обмена и перевода денежных средств.

Рассматривать фонды для инвестиций в критосектор можно, если у вас не последние деньги. Так как все фонды работают на основании определенной базовой стратегии, истории сделок, а также на вероятности, что потери не превысят определенный процент от вашего вклада. То есть каждый, кто нацелен инвестировать деньги в хэджфонды, должен понимать и принимать потенциал денежных потерь, а не прибыли.

Прогнозы до конца мая умеренно оптимистичные и заключаются в том, что цена на биктоин, например, сконцентрируется в диапазоне $30 тыс за монету. Это некий технический уровень, где покупатель будет думать о развороте цены вверх, а значит, наращивать покупки. Таких преждевременных покупателей позже должны "наказать" более низким ценовым диапазоном.

Стратегически в ближайшие две недели нет повода для разворота цены вверх. В перспективе на весь июнь мы бы также придерживались настороженной тактики и не покупали криптовалюту до тех пор, пока не пойдет максимально позитивный новостной фон с политической арены. Поэтому ждать рост цен на крипторынке не стоит.

Ключевые факторы влияния и главные события для криптосектора до конца мая и в июне - это война в Украине, регулирование крипторынка, динамика спроса на доллар США и мировых золотовалютных резервов. Если американский доллар будет дешеветь, то криптовалюты также будут дешеветь.

Отметим, что крипторынок потеряет большую часть потребителей из-за войны в Украине. Санкции провоцируют российских потребителей меньше доверять этому сектору из-за понимания, что он находится под регулированием США.