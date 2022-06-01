Сумма донатов в криптоактивах для ВСУ за более чем три месяца войны превысила $100 млн, - Минцифры

За более чем три месяца российской агрессии на территории Украины общая сумма донатов в криптоактивах превысила 100 миллионов долларов. Эти средства идут на закупку автомобилей на передовую, дроны и другое необходимое оборудование для ВСУ.

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Об этом сообщил глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров.

"Более чем за три месяца общая сумма донатов в криптоактивах превысила $100 млн, из них более $60 млн поступили в криптофонд Aid For Ukraine. За эти средства закупаем автомобили на передовую, дроны и другое необходимое оборудование для наших защитников", - проинформировал Федоров.

По его словам, украинский криптобизнес также приобщился к сбору средств.

"Блокчейн-компания Everstake задонатила $10 млн в крипте, из которых $3,4 млн – в наш криптофонд Aid For Ukraine. Этих средств достаточно, чтобы закупить более 5 тысяч бронежилетов, каждый из которых спасает жизнь наших защитников", – добавил министр.

Напомним, в Украине создана благотворительная NFT-коллекция Save Azov из 777 пиксельных изображений украинских воинов, чтобы собрать средства в поддержку Вооруженных Сил Украины. Средства (40% от продажи NFT) должны были направить непосредственно полку "Азов".