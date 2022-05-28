В Украине создали благотворительную NFT-коллекцию Save Azov для поддержки ВСУ

В Украине создана благотворительная NFT-коллекция Save Azov из 777 пиксельных изображений украинских воинов, чтобы собрать средства в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Разработчики сообщают, что ее запуск запланирован на 1 июня.

Средства (40% от продажи NFT) должны были направить непосредственно полку "Азов". Однако после эвакуации всех людей из "Азовстали" разработчики решили перечислить их в криптофонд Aid for Ukraine. Стартовая цена одного экземпляра NFT-токена составляет 0,3 Solana или около $12,5.

Остальные средства от продажи пойдут на дальнейшее развитие проекта и разработку NFT-игры в память о заводе "Азовсталь". Бета-тестирование игры запланировано на октябрь 2022 года. Кроме того, разработчики анонсировали запуск образовательного проекта для подростков в июле этого года. Его цель – познакомить детей с блокчейном и криптовалютами.

Напомним, уникальный проект из 1 миллиона произведений NFT-искусства под названием MintForUkraine создал искусственный интеллект. Эта коллекция стала самой большой в своем роде, ее можно посмотреть бесплатно.