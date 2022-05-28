В Україні створили благодійну NFT-колекцію Save Azov для підтримки ЗСУ

В Україні створили благодійну NFT-колекцію Save Azov із 777 піксельних зображень українських воїнів, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України.

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Розробники повідомляють, що її запуск запланований на 1 червня.

Кошти (40% від продажу NFT) мали спрямувати безпосередньо полку "Азов". Однак після евакуації усіх людей з "Азовсталі" розробники вирішили перерахувати їх до криптофонду Aid for Ukraine. Стартова ціна одного екземпляра NFT-токена становить 0,3 Solana або приблизно $12,5.

Решта коштів від продажу піде на подальший розвиток проєкту та розроблення NFT-гри у пам'ять про завод "Азовсталь". Бета-тестування гри запланували на жовтень 2022 року. Окрім того, розробники анонсували запуск освітнього проєкту для підлітків у липні цього року. Його мета — познайомити дітей з блокчейном та криптовалютами.

Нагадаємо, унікальний проект із 1 мільйона творів NFT-мистецтва під назвою MintForUkraine створив штучний інтелект. Ця колекція стала найбільшою у своєму роді, її можна подивитися безкоштовно.