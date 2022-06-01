Сума донатів в криптоактивах для ЗСУ за понад три місяці війни перевищила $100 млн, - Мінцифри 

За понад три місяці російської агресії на території України загальна сума донатів в криптоактивах перевищила 100 мільйонів доларів. Ці кошти йдуть на закупівлю автомобілів на передову, дрони та інше необхідне обладнання для ЗСУ.

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Про це повідомив голова Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров.

"За понад 3 місяці загальна сума донатів в криптоактивах перевищила $100 млн, із них понад $60 млн надійшли в криптофонд Aid For Ukraine. За ці кошти закуповуємо автомобілі на передову, дрони та інше необхідне обладнання для наших захисників", - поінформував Федоров.

За його словами, український криптобізнес також долучився до збору коштів.

"Блокчейн-компанія Everstake задонатила $10 млн в крипті, з яких $3,4 млн - в наш криптофонд Aid For Ukraine. Цих коштів достатньо, щоб закупити понад 5 тисяч бронежилетів, кожен з яких рятує життя наших захисників", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні створили благодійну NFT-колекцію Save Azov із 777 піксельних зображень українських воїнів, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України. Кошти (40% від продажу NFT) мали спрямувати безпосередньо полку "Азов".