Дети, животные, бережливость, кэшлес: тренды потребительского и платежного поведения украинцев в военное время

В общей сложности 84% наших соотечественников пытаются экономить, если верить отчетам. А еще 76% опрошенных отмечают , что их покупки стали более запланированными и это лишь подчеркивает рационализацию спроса.

Война изменила все сферы жизни украинцев коренным образом, и покупки и отношение к финансам – не исключение. Мы видим это каждый день на примере продуктов и услуг NovaPay, которыми пользуются миллионы граждан. Есть тренды, которые остаются стабильными, несмотря на войну, например, первоочередность покупок для детей. Некоторые из них набирают обороты постепенно, как-то рост доли безналичных оплат. Подробнее об этих и других – дальше.

Экономия во всем, но кредиты – не табу

Из-за безработицы, инфляции и других факторов, вызванных полномасштабным вторжением, мы наблюдаем падение среднего дохода украинцев. По данным CBR и МБКИ , средний доход в стране в конце 2022 составил 15 869 грн, тогда как в 2021 году - 18 135 грн. Все исследования демонстрируют, что во время войны украинцы стали больше экономить на развлечениях, отдыхе, алкоголе, а также на покупках одежды и обуви.

В общей сложности 84% наших соотечественников пытаются экономить, если верить отчетам. А еще 76% опрошенных отмечают , что их покупки стали более запланированными, это лишь подчеркивает рационализацию спроса.

При этом наш собственный анализ показал, что для потребителей уместен кредит, в частности, на технику, товары повседневного потребления и т.д. Именно поэтому продукт, который мы запустили в войну по запросу рынка, – посылка в кредит, оказался востребованным. За четыре месяца получили от клиентов более 80 тысяч запросов на расчет доступного кредитного лимита через мобильное приложение Новой почты. 80% клиентов, оформивших кредит на посылку, возвращаются по следующим кредитам на посылки. То есть, украинцы готовы брать кредиты и платить их, покупая необходимые вещи.

Доставка денег

Растет спрос на денежные переводы, это неудивительно, потому что миллионы разобщенных семей финансово поддерживают родных. В ноябре 2022 года NovaPay совместно с CBR провели исследования поведения и потребностей украинцев в сфере финансовых услуг.

Наиболее распространенными целями переводов в порядке уменьшения значимости стали поддержка родных (более 50%), оплата труда, деньги на эвакуацию, продажа товаров или услуг, лечение.

По данным Нацбанка , объем внутригосударственных переводов во втором полугодии прошлого года вырос на 21%. Средняя сумма одного перевода в пределах Украины, по данным регулятора, составила 656 грн. NovaPay признали лидером среди небанковских финансовых учреждений – мы совершаем 45,0% всех внутригосударственных переводов. В целом за прошлый год у NovaPay было на 13% больше денежных переводов в пределах страны, чем в 2021 году. Лидером 2022 года по сумме международных переводов в Украину НБУ назвал Western Union с долей в 50%. И благодаря Western Union и Всемирной продовольственной программе ООН NovaPay провел 700 тыс. денежных переводов в качестве гуманитарной помощи в пользу украинцев, вынужденно покинувших свои дома.

Покупки для детей и зоотовары – что общего?

Украинцы не экономят на товарах для малышей и домашних питомцев. Конечно, нельзя ставить в один ряд детей и домашних животных, но если говорить о потребительском и платежном поведении, то здесь заметны общие черты. Мы видим, что почти треть посылок едет именно с детскими товарами, и общая картина по e-commerce рынку это подтверждает. Не на одной позиции с детьми, но несколько близко товары для животных. Положительную динамику роста по уровню дохода и несущественным колебаниям среднего чека, как ни странно, демонстрирует именно категория зоотоваров, если верить годовому отчету Promodo. Не зря маркетологи так часто используют в рекламе именно детей и котиков – это беспроигрышная картинка для потребителей, что бы вы ни рекламировали.

Безопасность прежде всего

Мы исследовали, что 30% всех посылок едут к покупателям наложенным платежом, то есть оплачиваются клиентами после осмотра в отделении, несмотря на комиссию. К сожалению, вместе с большой войной активизировались и мошенники, которые вместо новых кроссовок могут прислать что угодно, надеясь, что человек заплатит, не проверив отправки. Поэтому украинцы хотят убедиться в надлежащем содержании посылки, а затем оплатить товар. Итак, фиксируем тренд на безопасные покупки. Именно поэтому, кроме наложенного платежа, в марте запустили обновленный Сейф-сервис – услугу для безопасных сделок между продавцом и покупателем. И мы не единственные в этом – продолжает работать OLX Доставка наверняка появятся и другие аналоги.

Треть украинцев предпочитает кэшлес.

Следящий за финансовым рынком знает, что доля cashless-операций в мире продолжает расти. По прогнозам , процент наличных платежей в 2025 году составит всего 10% всех транзакций. Глобальный всплеск безналичных оплат произошел во время пандемии COVID-19 – 30% роста .

Это показывает и наша статистика. В прошлом году доля расчетов картой достигла 33,5%, тогда как в 2021-м составляла 27,1%. Это значит, что каждый третий украинец покупает без использования наличных денег, а в некоторые моменты мы наблюдали и каждую вторую оплату, произведенную таким образом. Учитывая, что кэшлес - это быстро и удобно для покупателей, а к тому же экономнее для бизнеса и прозрачнее для государства, думаю, что мы продолжим наблюдать тренд перехода на безналичные расчеты, в том числе благодаря кэшбекам, акциям продавцов, усилиям международных. платежных систем и т.п.

Чтобы подвести итоги

В заключение позволю себе немного положительной футурологии. Это весна победного года, значительная часть украинцев возвращается домой, семьи налаживают быт и отстраивают дома, заказывают технику и строительные материалы (скорее всего, в кредит). На финансовом рынке, помимо банков, появились новые игроки – небанковские финансовые учреждения. В страну входят донорские средства и инвестиции. Это позволяет укрепить финансовую систему страны и предоставить новые рабочие места. Развивается малый и средний бизнес, развиваются новые продукты для него, в том числе кредитные. NovaPay, как и сейчас, обеспечивает МПБ услугами эквайринга и сдачи торговой выручки в отделениях. Продолжает расти объем денежных переводов между украинцами внутри страны и ЕС, США, Канады, Израиля и Великобритании.

Нас ждут тяжелые годы восстановления, и бизнес будет работать как экономический тыл и дальше. Наверное, именно таков прогноз платежного поведения уже в ближайшем будущем.