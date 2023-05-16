Діти, тварини, заощадливість, кешлес: тренди споживчої та платіжної поведінки українців у воєнний час

Загалом 84% наших співвітчизників намагаються економити, якщо вірити звітам. А ще 76% опитаних зазначають , що їх покупки стали більш запланованими, це лише підкреслює раціоналізацію попиту

Війна змінила всі сфери життя українців докорінно, і покупки і ставлення до фінансів - не виключення. Ми бачимо це щодня на прикладі продуктів і послуг NovaPay, якими користуються мільйони громадян. Є тренди, які лишаються стабільними попри війну, приміром, першочерговість покупок для дітей. Деякі із них набирають обертів поступово, як-то зростання частки безготівкових оплат. Детальніше про ці та інші – далі.

Економія в усьому, але кредити – не табу

Через безробіття, інфляцію і інші фактори, спричинені повномасштабним вторгненням, ми спостерігаємо падіння середнього доходу українців. За даними CBR і МБКІ, середній дохід в країні наприкінці 2022 року становив 15 869 грн, тоді як у 2021 році – 18 135 грн. Усі дослідження демонструють, що під час війни українці почали більше економити на розвагах, відпочинку, алкоголі, а також на покупках одягу та взуття.

Загалом 84% наших співвітчизників намагаються економити, якщо вірити звітам. А ще 76% опитаних зазначають, що їх покупки стали більш запланованими, це лише підкреслює раціоналізацію попиту.

При тому, наш власний аналіз показав, що для споживачів є доречним кредит, зокрема, на техніку, товари повсякденного вжитку тощо. Саме тому продукт, який ми запустили у війну на запит ринку, - Посилка в кредит, виявився затребуваним. За чотири місяці отримали від клієнтів більш ніж 80 тисяч запитів на розрахунок доступного кредитного ліміту через мобільний додаток Нової пошти. 80% клієнтів, які оформили кредит на посилку, повертаються за наступними кредитами на посилки. Тобто українці готові брати кредити і сплачувати їх, купуючи необхідні речі.

Доставка грошей

Зростає попит на грошові перекази, це й не дивно, бо мільйони роз'єднаних сімей фінансово підтримують рідних. У листопаді 2022 року NovaPay спільно з CBR провели дослідження поведінки та потреб українців у сфері фінансових послуг.

Найпоширенішими цілями переказів у порядку зменшення значущості стали підтримка рідних (понад 50%), оплата праці, гроші на евакуацію, продаж товарів або послуг, лікування.

За даними Нацбанку, обсяг внутрішньодержавних переказів у другому півріччі минулого року зріс на 21%. Середня сума одного переказу в межах України, за даними регулятора, становила 656 грн. NovaPay визнали лідером серед небанківських фінансових установ – ми здійснюємо 45,0% усіх внутрішньодержавних переказів. Загалом, за минулий рік у NovaPay було на 13% більше грошових переказів в межах країни, ніж у 2021. Лідером 2022 року за сумою міжнародних переказів в Україну НБУ назвав Western Union із часткою у 50%. І завдяки Western Union та Всесвітній продовольчій програмі ООН, NovaPay провів 700 тис. грошових переказів у якості гуманітарної допомоги на користь українців, що вимушено покинули свої домівки.

Покупки для дітей і зоотовари – що спільного?

Українці не економлять на товарах для малюків і домашніх улюбленців. Звісно, не можна ставити в один ряд дітлахів і домашніх тварин, але, якщо говорити про споживчу і платіжну поведінку, то тут помітні загальні риси. Ми бачимо, що ледь не третина посилок їде саме із дитячими товарами, і загальна картина по e-commerce ринку це підтверджує. Не на одній позиції з дітьми, але дещо близько – товари для тварин. Позитивну динаміку зростання за рівнем доходу та несуттєвих коливань середнього чеку, як не дивно, демонструє саме категорія зоотоварів, якщо вірити річному звіту Promodo. Не даремно маркетологи так часто використовують у рекламі саме дітей та котиків – це безпрограшна картинка для споживачів, хай що ви рекламуєте.

Безпека передусім

Ми дослідили, що 30% всіх посилок їдуть до покупців післяплатою, тобто оплачуються клієнтами після огляду у відділенні, незважаючи на комісію. На жаль, разом із великою війною активізувались і шахраї, які замість нових кросівок можуть надіслати будь-що, сподіваючись, що людина заплатить, не перевіривши відправлення. Тому українці хочуть переконатись в належному вмісті посилки, а потім сплатити за товар. Тож, фіксуємо тренд на безпечні покупки. Саме тому, окрім післяплати, в березні запустили оновлений Сейф-сервіс – послугу для безпечних угод між продавцем і покупцем. І ми не єдині в цьому – продовжує працювати OLX Доставка, напевно, зʼявляться і інші аналоги.

Третина українців віддає перевагу кешлес

Той, хто стежить за фінансовим ринком, знає, що частка cashless-операцій у світі продовжує зростати. За прогнозами, відсоток готівкових платежів у 2025 році складатиме всього 10% від усіх транзакцій. Глобальний сплеск безготівкових оплат відбувся під час пандемії COVID-19 – 30% зростання.

Це демонструє і наша статистика. Минулого року доля розрахунків карткою сягнула 33,5%, тоді як у 2021-ому складала 27,1%. Це значить, що кожний третій українець купує без використання готівки, а в деякі моменти ми спостерігали і кожну другу оплату, здійснену таким чином. Зважаючи на те, що кешлес - це швидко та зручно для покупців, а до того ж економніше для бізнесу й прозоріше для держави, думаю, що ми продовжимо спостерігати тренд переходу на безготівкові розрахунки, в тому числі у завдяки кешбекам, акціям продавців, зусиллям міжнародних платіжних систем тощо.

Щоб підбити підсумки

На завершення дозволю собі трохи позитивної футурології. Отже, це весна переможного року, значна частина українців повертається додому, родини налагоджують побут і відбудовують домівки, замовляють техніку та будівельні матеріали (скоріше за все, в кредит). На фінансовому ринку, окрім банків, зʼявились нові гравці – небанківські фінансові установи. В країну заходять донорські кошти й інвестиції. Це дозволяє зміцнити фінансову систему країни та надати нові робочі місця. Розвивається малий та середній бізнес, розвиваються нові фінансові продукти для нього, в тому числі кредитні. NovaPay, як і зараз, забезпечує МСБ послугами еквайрингу та здачі торгової виручку у відділеннях. Продовжує зростати об'єм грошових переказів між українцями всередині країни та з ЄС, США, Канади, Ізраїлю і Великої Британії.

Нас чекають важкі роки відновлення, та бізнес працюватиме як економічний тил і надалі. Напевно, саме таким є прогноз платіжної поведінки вже у найближчому майбутньому.