Девальвация продолжается. Когда валютный курс будет выше 41 гривны за доллар?

Новая реальность такова: наличный курс уже не опустится ниже 40 грн/долл. Кроме того, уже летом гривну ждет очередной этап ослабления.

Валютный курс закрепился выше 40 грн/долл. В финальную неделю мая наличный рынок входит в диапазоне 39,9-40,4 грн/долл. Официальный курс также вплотную приблизился к новой психологической границе: торговая сессия на межбанковском рынке 26 мая закрылась на отметке 39,9 грн/долл.

Скорее всего, в течение июня рынок будет привыкать к новой реальности – это курс выше 40 грн/долл. После чего есть вероятность, что Нацбанк даст гривне больше свободы, в результате чего курс ослабнет еще сильнее.

Растет и не останавливается

Девальвационное движение гривны в течение последних 6 месяцев стало нормальным поведением валютного рынка. Такой тренд сопровождается регулированием спроса и предложения со стороны НБУ и валютными послаблениями, которые внедряет Нацбанк. Одним словом, это контролируемая девальвация, которая вписывается в стратегию управляемой гибкости курса.

Главный ориентир – достижение среднегодового курса на уровне 40,7 грн/долл., который заложен в государственном бюджете на 2024 год. Соответственно, ослабление гривны к доллару будет продолжаться и дальше.

Вполне возможно, что курс по итогам мая будет варьироваться в пределах 39,5-40 грн/долл. Соответственно, девальвация максимально может составить до 1,2%, что незначительно, но несколько ниже показателей апреля. При таком сценарии за 5 месяцев года гривна может потерять до 5% из 7% своей стоимости, запланированных на конец года. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Вместе с тем, как таковых оснований для панической или резкой девальвации по-прежнему не наблюдается.

Спрос на валюту со стороны населения (как на наличную, так и на безналичную) несущественно превышает ее предложение. По данным НБУ, с начала 2024 года среднемесячное отрицательное сальдо по операциям физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (без учета мая) составляет порядка 800 млн долл.

"Хотя благодаря сезонному фактору (выплата заработной платы) и в условиях увеличения девальвационных ожиданий населения, спрос на наличную валюту в мае вырос", – констатирует Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

На безналичном рынке приблизительно такая же ситуация. Среднедневная покупка валюты на межбанке в мае (спрос) составляет 239 млн долл., продажа (предложение) – 209 млн долл. Разницу за счет интервенций покрывает Нацбанк. В мае еженедельно НБУ продает из своих резервов порядка 500-700 млн долл. Это несколько больше, чем в феврале-апреле, но в 1,5-2 раза меньше, чем в конце 2023 года.

Результаты валютных интервенций НБУ

Период Объем интервенций (продажа), млн долл. 29.04-03.05.24 508,00 06.05-10.05.24 533,56 13.05-17.05.24 490,51 20.05-24.05.24 684,15

Данные НБУ

Деньги от партнеров и валютная либерализация

Впрочем, не стоит забывать и о внешних факторах, которые влияют на валютный рынок и поведение гривны. Прежде всего речь о международном финансировании.

Украина смогла добиться ритмичного поступления денег от зарубежных партнеров. Как сообщило Министерство финансов, к концу апреля (более свежих данных пока что нет) внешнее финансирование составило почти 12 млрд долл. Это около 30% всей потребности госбюджета Украины на 2024 год. Также ЕС намеревался в мае выделить еще 1,9 млрд евро макрофинансирования.

А еще Минфин надеется до конца 2024 года привлечь 4,5 млрд долл. от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF. К слову, МВФ уже начал очередной пересмотр этой программы и консультации с украинской властью.

Весомый фактор курсовой устойчивости – внешняя торговля. В апреле, по данным Министерства экономики, Украина экспортировала рекордный объем продукции – более 13 млн тонн, что больше, нежели в феврале 2022 года. В денежном выражении экспорт достиг 3,3 млрд долл. Напомним, что экспортная выручка – это "топливо" для межбанковского рынка.

Помимо этого, рынок будет все сильнее ощущать эффект от валютной либерализации НБУ. Но это произойдет ближе к середине лета.

НБУ оценивает, что все шаги по либерализации в 2024 году приведут к оттоку валюты в размере 5,5 млрд долл. Это существенно изменит баланс на рынке в сторону спроса и потребует дополнительных интервенций, поэтому станет фактором ослабления гривны. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Пока же следует привыкать к тому, что доллар не будет стоить дешевле 40 грн, а также готовиться к постепенному ослаблению курса до 41 грн.