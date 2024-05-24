Украина рассчитывает на три транша от МВФ объемом $4,5 миллиарда

Украина в 2024 году рассчитывает привлечь еще три транша в объеме 4,5 млрд дол. США по программе Международного валютного фонда Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что 23 мая миссия МВФ прибыла в Киев и встретилась с руководством Минфина.

Сообщается, что кроме бюджетных вопросов, среди которых выполнение бюджета 2024 и подготовка к бюджетному процессу 2025, и дальнейшей потребности во внешнем финансировании, стороны обсудили подготовку к четвертому пересмотру программы МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

На 2024 год программой EFF предусмотрено 5,4 млрд. долларов США бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около 880 млн. долларов США в результате успешного третьего пересмотра программы в марте 2024 года.

Как отметил первый замминистра финансов Денис Улютин, на 2024 год запланировано еще три пересмотра в рамках программы EFF, что потенциально позволит привлечь бюджетную поддержку общим объемом около 4,5 млрд. долларов США.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.

Общий объем программы Механизма расширенного финансирования – EFF на 2023–2027 годы составляет 15,6 млрд. долларов США. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который составляет около 122 млрд долларов США.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрила четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд.

Первый транш в размере $2,7 млрд был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря 2023 года.

В марте 2024 года после третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда .

Кроме этого транша, на 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.