Україна очікує на три транші від МВФ обсягом $ 4,5 мільярда

Україна у 2024 році розраховує залучити ще три транші обсягом 4,5 млрд дол. США за програмою Міжнародного валютного фонду Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що 23 травня місія МВФ прибула до Києва і зустрілася з керівництвом Мінфіну.

Повідомляється, що крім бюджетних питань, серед яких виконання бюджету 2024 та підготовка до бюджетного процесу 2025, та подальшої потреби у зовнішньому фінансуванні, сторони обговорили підготовку до четвертого перегляду програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

На 2024 рік програмою EFF передбачено 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні, з яких вже надійшло близько 880 млн доларів США в результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.

Як зауважив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, на 2024 рік заплановано ще три перегляди в межах програми EFF, що потенційно дозволить залучити бюджетну підтримку загальним обсягом близько 4,5 млрд доларів США.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування – EFF на 2023–2027 роки становить 15,6 млрд доларів США. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму $15,6 млрд.

Перший транш обсягом $2,7 млрд було виділено на початку квітня 2023, а другий, на $890 млн, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі $900 млн Україна отримала 14 грудня 2023.

У березні 2024 року після третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

Окрім цього траншу, на 2024 рік передбачено ще три транші:$2,226 млрд у середині червня, потім $1,3 млрд на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: $912 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по $1,288 млрд.