Девальвація продовжується. Коли валютний курс буде вищим за 41 гривню?

Нова реальність така: готівковий курс вже не опуститься нижче за 40 грн/дол. Крім того, влітку на гривню чекає черговий етап ослаблення.

Валютний курс закріпився вище межі 40 грн/дол. У фінальний тиждень травня готівковий ринок входить у діапазоні 39,9-40,4 грн/дол. Офіційний курс також наблизився до нового психологічного кордону: торгова сесія на міжбанківському ринку 26 травня закрилася на позначці 39,9 грн/дол.

Швидше за все, протягом червня ринок звикатиме до нової реальності – це курс понад 40 грн/дол. Після чого є ймовірність, що Нацбанк дасть гривні більше свободи, внаслідок чого курс ослабне ще сильніше.

Росте і не зупиняється

Девальваційний рух гривні протягом останніх 6 місяців став нормальною поведінкою валютного ринку. Такий тренд супроводжується регулюванням попиту та пропозиції з боку НБУ та валютними послабленнями, які впроваджує Нацбанк. Одним словом, це контрольована девальвація, яка вписується в стратегію керованої гнучкості курсу.

Головний орієнтир – досягнення середньорічного курсу на рівні 40,7 грн/дол., який закладено у державному бюджеті на 2024 рік. Відповідно, ослаблення гривні до долара продовжуватиметься й надалі.

Цілком можливо, що курс за підсумками травня варіюватиметься в межах 39,5-40 грн/дол. Відповідно, девальвація максимально може становити до 1,2%, що незначно, але дещо нижче за показники квітня. За такого сценарію за 5 місяців року гривня може втратити до 5% із 7% своєї вартості, запланованих на кінець року. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Разом з тим, вагомих підстав для панічної або різкої девальвації, як і раніше, не спостерігається.

Попит на валюту з боку населення (як на готівкову, так і безготівкову) несуттєво перевищує її пропозицію. За даними НБУ, з початку 2024 року середньомісячне негативне сальдо за операціями фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (без урахування травня) становило близько 800 млн дол.

"Хоча завдяки сезонному фактору (виплата заробітної плати) та в умовах збільшення девальваційних очікувань населення, попит на готівкову валюту у травні зріс", – констатує Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook.

На безготівковому ринку приблизно така сама ситуація. Середньоденна купівля валюти на міжбанку у травні (попит) складає 239 млн дол., продаж (пропозиція) – 209 млн дол. Різницю за рахунок інтервенцій покриває Нацбанк. У травні щотижня НБУ продає зі своїх резервів близько 500-700 млн дол. Це дещо більше, ніж у лютому-квітні, але в 1,5-2 рази менше, ніж наприкінці 2023 року.

Результати валютних інтервенцій НБУ

Період Обсяг інтервенцій (продаж), млн дол. 29.04-03.05.24 508,00 06.05-10.05.24 533,56 13.05-17.05.24 490,51 20.05-24.05.24 684,15

Дані НБУ

Гроші від партнерів та валютна лібералізація

Втім, не варто забувати і про зовнішні чинники, що впливають на валютний ринок та поведінку гривні. Насамперед йдеться про міжнародне фінансування.

Україна змогла досягти ритмічного надходження грошей від закордонних партнерів. Як повідомило Міністерство фінансів, до кінця квітня (свіжіших даних поки що немає) зовнішнє фінансування склало майже 12 млрд дол. Це близько 30% усієї потреби держбюджету України на 2024 рік. Також ЄС мав намір у травні виділити ще 1,9 млрд євро макрофінансування.

А ще Мінфін сподівається до кінця 2024 року залучити 4,5 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках програми EFF. До речі, МВФ вже розпочав черговий перегляд цієї програми та консультації з українською владою.

Вагомим фактором курсової стійкості є зовнішня торгівля. У квітні, за даними Міністерства економіки, Україна експортувала рекордний обсяг продукції – понад 13 млн тонн, що більше, ніж у лютому 2022 року. У грошовому вираженні експорт досяг 3,3 млрд дол. Нагадаємо, що експортна виручка – це своєрідне "паливо" для міжбанківського ринку.

Крім цього, ринок все сильніше відчуватиме ефект від валютної лібералізації НБУ. Але це станеться ближче до середини літа.

НБУ оцінює, що всі кроки з лібералізації у 2024 році призведуть до відтоку валюти у розмірі 5,5 млрд дол. Це суттєво змінить баланс на ринку у бік попиту та потребуватиме додаткових інтервенцій, тому стане фактором ослаблення гривні. Григорій Кукуруза економіст Ukraine Economic Outlook

Поки ж слід звикати до того, що долар не коштуватиме дешевше за 40 грн, а також варто готуватись до поступового ослаблення курсу до 41 грн.