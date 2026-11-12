Доллар дорожает в мире, но дешевеет в Украине: что происходит с курсом

В мире доллар дорожает, а в Украине дешевеет. Это звучит странно, но это происходит довольно часто. Выходит, доллар и растет, и падает. Это разные ситуации: одна касается всего мира, другая – Украины. Бизнесу нужно следить не только за курсом доллара, но и курсом евро. Часто доходы получают в одной валюте, а расходы в другой. Dilo объясняет, какова взаимосвязь между рынками.

Почему доллар укрепляется в мире

Индекс доллара, отслеживающий корзину из нескольких основных мировых валют, достиг уровня, который последний раз фиксировался весной прошлого года. К моменту написания статьи, DXY составлял 102,626 пунктов. В последние два дня этот индекс подскочил из-за данных по инфляции США, которые оказались не такими хорошими, как ожидали. Цены растут, а это усугубляет ожидания более жесткой монетарной политики США. Доллар обычно положительно реагирует на рост инфляции.

Если просто, то инвесторы сейчас покупают больше долларов, чем раньше. Потому его курс растет. Однако он не обязательно укрепляется по отношению ко всем валютам. Индекс DXY показывает всеобщую картину. Его определяют на основе курсов доллара к таким валютам: евро, иена, фунт, канадский доллар и другие. В этом списке нет украинской гривны. Поэтому доллар может вырасти до евро, но в то же время подешеветь до гривны. Это обычная ситуация.

Почему доллар в Украине двигается иначе

У Украины другая ситуация. Нацбанк корректирует курс доллара. Если он меняется слишком быстро, Нацбанк вмешивается: продает и покупает большие объемы долларов на рынке. В этом режиме курс доллара по отношению к гривне зависит от ситуации на украинском валютном рынке и решений НБУ. Мировые валютные тенденции могут оказывать влияние на курс, но сами по себе они его не определяют.

Это видно, если сравнить официальные курсы за долгий период. Даже если курс доллара за месяц немного меняется, это не всегда сильно влияет на ситуацию. С евро ситуация схожая. Колебания случаются, но не всегда они значительны.

Есть еще один момент. НБУ определил курс доллара на 12 ноября еще 11 ноября. Мировой индекс доллара вырос до 19-месячного максимума на следующий день. Здесь нет реакции рынков в одно и то же время, сравнивают данные, зафиксированные в разное время.

Актуальные курсы валют в Украине

На 12 ноября Нацбанк установил курс доллара 45,3222 грн., а евро 50,4823 грн. Но это официальный курс, по которому не обязательно можно купить валюту. К примеру, по состоянию на 15:30 на наличном рынке доллар продавали в среднем по 46,27 грн, а евро по 51,50 грн. То есть фактическая цена покупки валюты может быть заметно выше курса НБУ.

На 13 ноября Нацбанк уже установил другие курсы. Доллар подорожает на 6,27 копейки, до 45,3849 грн., а евро, наоборот, подешевеет на 14,44 копейки, до 50,3379 грн. Это еще один пример того, как две валюты могут одновременно двигаться в разных направлениях по отношению к гривне.

Как это влияет на украинский бизнес

Представим компанию, которая продает свою продукцию в Европу и получает оплату в евро. В то же время, она покупает сырье за доллары. К примеру, компания должна получить 100 000 евро и заплатить поставщику 70 000 долларов.

По официальному курсу 12 ноября разница между этими суммами составляла 1875676 грн. По курсу на 13 ноября она сократилась до 1856847 грн. Следовательно, только из-за изменения курсов расчетный остаток уменьшился на 18 829 грн.

Это условный пример, не учитывающий других расходов компании и фактических курсов обмена. Но он показывает, почему для бизнеса важно следить за несколькими валютами одновременно. Даже если доллар в Украине почти не меняется, колебания евро могут повлиять на финансовый результат.

Что будет дальше, во многом зависит от решений ФРС и ситуации на украинском валютном рынке. Следующее заседание американского центробанка состоится 8-9 декабря. Рынок ожидает повышения процентных ставок.

Если доллар будет продолжать укрепляться в мире, евро может оказаться под дополнительным давлением. Однако это не означает, что доллар будет обязательно дорожать и в Украине. Здесь курс будет зависеть также от спроса на валюту, ее предложения и действий Нацбанка.