Долар дорожчає у світі, але дешевшає в Україні: що відбувається з курсом

У світі долар дорожчає, а в Україні дешевшає. Це звучить дивно, але таке відбувається доволі часто. Виходить, долар і зростає, і падає. Це різні ситуації: одна стосується світу, інша — України. Бізнесу треба стежити не лише за курсом долара, а й за курсом євро. Часто доходи отримують у одній валюті, а витрати в іншій. Dilo пояснює, який є взаємозв'язок.

Чому долар зміцнюється у світі

Індекс долара, який відстежує кошик із кількох основних світових валют, досяг рівня, який востаннє фіксувався навесні минулого року. На момент написання статті, DXY становив 102,626 пунктів. Протягом останніх двох днів цей індекс підскочив через дані щодо інфляції США, які виявилися не такими хорошими, як очікували. Ціни зростають, а це посилює очікування жорсткішої монетарної політики США. Долар зазвичай позитивно реагує на зростання інфляції.

Якщо просто, то інвестори зараз купують більше доларів, ніж раніше. Тому його курс зростає. Проте він не обов'язково зміцнюється щодо всіх валют. Індекс DXY показує загальну картину. Його визначають на основі курсів долара до таких валют: євро, єна, фунт, канадський долар та інших. У цьому списку немає української гривні. Тому долар може вирости до євро, але водночас подешевшати до гривні. Це звичайна ситуація.

Чому долар в Україні рухається інакше

В Україні інша ситуація. Нацбанк коригує курс долара. Якщо він змінюється занадто швидко, Нацбанк втручається: продає й купує великі обсяги доларів на ринку. У цьому режимі курс долара до гривні залежить від ситуації на українському валютному ринку і рішень НБУ. Світові валютні тенденції можуть впливати на курс, але самі по собі вони його не визначають.

Це видно, якщо порівняти офіційні курси за довгий період. Навіть якщо курс долара за місяць трохи змінюється, це не завжди сильно впливає на ситуацію. З євро ситуація подібна. Коливання трапляються, але не завжди вони є значними.

Є ще один момент. НБУ визначив курс долара на 12 листопада ще 11 листопада. Світовий індекс долара виріс до 19-місячного максимуму наступного дня. Тут немає реакції ринків у один і той самий час, це порівнюють дані, зафіксовані в різний час.

Актуальні курси валют в Україні

На 12 листопада Нацбанк встановив курс долара 45,3222 грн, а євро 50,4823 грн. Але це офіційний курс, за яким не обов'язково можна придбати валюту. Наприклад, станом на 15:30 на готівковому ринку долар продавали в середньому по 46,27 грн, а євро по 51,50 грн. Тобто фактична ціна купівлі валюти може бути помітно вищою за курс НБУ.

На 13 листопада Нацбанк уже встановив інші курси. Долар подорожчає на 6,27 копійки, до 45,3849 грн, а євро, навпаки, подешевшає на 14,44 копійки, до 50,3379 грн. Це ще один приклад того, як дві валюти можуть одночасно рухатися в різних напрямках щодо гривні.

Як це впливає на український бізнес

Уявімо компанію, яка продає свою продукцію до Європи та отримує оплату в євро. Водночас вона купує сировину за долари. Наприклад, компанія має отримати 100 000 євро та заплатити постачальнику 70 000 доларів.

За офіційним курсом 12 листопада різниця між цими сумами становила 1 875 676 грн. За курсом на 13 листопада вона скоротилася до 1 856 847 грн. Отже, лише через зміну курсів розрахунковий залишок зменшився на 18 829 грн.

Це умовний приклад, який не враховує інших витрат компанії та фактичних курсів обміну. Але він показує, чому для бізнесу важливо стежити за кількома валютами одночасно. Навіть якщо долар в Україні майже не змінюється, коливання євро можуть впливати на фінансовий результат.

Що буде далі, значною мірою залежить від рішень ФРС та ситуації на українському валютному ринку. Наступне засідання американського центробанку відбудеться 8–9 грудня. Ринок очікує підвищення процентних ставок.

Якщо долар продовжить зміцнюватися у світі, євро може опинитися під додатковим тиском. Однак це не означає, що долар обов'язково дорожчатиме й в Україні. Тут курс залежатиме також від попиту на валюту, її пропозиції та дій Нацбанку.