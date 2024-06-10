Доллар по 41: каким будет курс валют в начале лета

В начале июня официальный курс НБУ упал на 38 копеек – с 40,53 до 40,15 грн/$, а наличный доллар уже пересек отметку в 41 грн/$. Эксперты уверены, что гривня продолжит девальвировать, но глобальных перемен ожидать не стоит.

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Как менялся курс доллара в течение недели с 3 по 7 июня

На минувшей неделе гривня на межбанковских торгах несколько укрепилась. Если в пятницу 31 мая курс доллара был 40,50 грн , то по состоянию на пятницу 7 июня официальный курс снизился на 14 копеек и составил 40,15 грн.

Если раньше отметку в 40 грн/$ уверенно пересек только наличный доллар, то в конце мая такие изменения наблюдались и в официальном курсе валют.

Что касается наличного доллара, он уже достиг отметки в 41 грн/$, но в конце минувшей недели курс упал. По данным finance.ua, курс наличного доллара был следующим:

3 июня гривна торговалась в пределах 40,43-41,06 грн/$.

7 июня нацвалюта выросла до уровня 40,11-40,72 грн/$.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что гривня на прошлой неделе укрепила свой курс, однако дальнейшей девальвации избежать не удастся.

"На неделе с 3 по 7 июня спрос на валюту значительно снизился, однако он все равно остается выше обычного. Также наблюдается рост курса гривни. 5 июня курс нацвалюты на межбанке укрепился до 40,12 грн за доллар", - отметил Хмелевский.

Как изменился спрос на валюту

Напомним, что весной 2024 валютные интервенции НБУ постепенно росли. В марте регулятор продал $1,8 млрд, в апреле – $2,3 млрд, а в мае – $3,08 млрд .

Александр Хмелевский отметил, что Нацбанк был вынужден увеличить объем продаж валюты на Межбанке до 1 млрд долларов. Такие объемы продаж валюты Нацбанком наблюдались разве что в начале войны.

"В 2024 году средненедельные объемы продаж валюты НБУ составляли около 500 млн долларов. К росту спроса на валюту привела валютная либерализация, которую Нацбанк провел в начале мая", – говорит эксперт.

Каким будет курс доллара с 10 по 16 июня.

Александр Хмелевский уверен, что на этой неделе будем наблюдать снижение курса гривни. Не исключено, что рекорд 5 июня будет обновлен.

Следующей целью является курс 41 грн за доллар, который, скорее всего, будет достигнут в июне. Александр Хмелевский Кандидат экономических наук, независимый эксперт

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка "Глобус" говорит, что доллар будет держаться в промежутке 40-41 грн. Однако и давление инфляции на рынок из-за роста тарифов на электроэнергию тоже будет ощутимым.

"Скорее всего, в июне девальвационные процессы пойдут на спад. Напомню, что с 1 января по 1 июня гривня "потеряла" 6,7% своей стоимости (в начале года официальный курс доллара был на уровне 38 грн). А активная девальвация пришлась именно на апрель-май, когда гривня просела почти на 5% (1,3% в апреле и 2,6% в мае)", – отметил Лесовой.

Он добавляет, что подобные надежды базируются на официальном инфляционном прогнозе – по итогам года инфляция не должна превысить 8,6%. К тому же, в госбюджете прописано ожидание курса доллара на уровне 40,7 грн (средневзвешенный).

Банкир считает, что курс доллара на этой неделе будет колебаться от 40–41 грн на межбанке и 40–41,2% грн на наличном рынке.

Ежедневные курсовые изменения останутся в пределах 0,2-03 грн. В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 0,3-0,5 грн. Средние недельные курсовые отклонения – до 2% от начального курса недели.

Что будет влиять на курс валют в июне

В мае валютные резервы НБУ сократились на 3,4 млрд. долларов – до 39,034 млрд. Эксперты говорят, что основной причиной сокращения валютных резервов были валютные интервенции Нацбанка. Также производились возврат валютных кредитов и погашение валютных облигаций.

"В мае Украина не получила значительных кредитов от ЕС или других стран, как это было в предыдущие месяцы. Поэтому валютные резервы достаточно сильно сократились. Однако они находятся на достаточно высоком уровне, чтобы Нацбанк мог поддерживать курс гривны. Вместе с тем, сокращение валютных резервов есть негативным сигналом и если в последующие месяцы иностранные кредиты не будут поступать, как это было в марте-апреле, то валютные резервы будут продолжать сокращаться", – пояснил Хмелевский.

Тарас Лесовой добавляет, что из-за удорожания электроэнергии и перебоев с энергоснабжением бизнесу придется пересмотреть себестоимость, что скажется на потребительских ценах.

Поэтому можно предположить, что давление на регулятора будет значительным, но в частности из-за валютных интервенций ему удастся "умерить" возможный увеличенный спрос на валюту. Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Банкир уверен, что пока действует режим "управляемой гибкости", а значит, глобальных изменений в "системе" рынка не произойдет. Главным образом это касается амплитуды ежедневных валютных колебаний, разницы между курсами на межбанке и наличном рынке, разницы между курсами купли/продажи, допустимых пределов курсовых отклонений и т.п. Поэтому по-прежнему ежедневные волновые изменения курсов не будут угрожающими и наоборот - изменения будут предсказуемы в соответствии с активным нисходящим и восходящим курсовым трендом.